Don du Sang en Tunisie : Concert pour collecter des fonds au profit de l’Association ATPDS

L’association Tunisienne pour la Promotion du Don de Sang – ATPDS organise une soirée musicale ramadanesque intitulée “La Mélodie de la Vie” qui se tiendra mercredi 24 mars 2025 au Centre culturel et sportif de la jeunesse d’el Menzah 6.

Proposé par le club « Dhekrayet » de la musique arabe, cette manifestation vise à collecter des fonds pour soutenir les activités de sensibilisation au don du sang en Tunisie.

Les recettes de cet événement seront intégralement consacrées aux campagnes de sensibilisation menées par l’Association tunisienne pour la promotion du don de sang, a déclaré ce lundi Dr. Mohamed Sadok Boudaïa, président de l’association et membre du club « Dhekrayet », à la TAP.

L’Association tunisienne pour la promotion du don de sang à été fondée en 2002. Elle organise régulièrement des campagnes de sensibilisation pour encourager le don spontané, libre et régulier.

Dr. Boudaïa a souligné que les besoins en sang et en produits sanguins augmentent de manière significative, notamment pendant le mois de Ramadan et la saison estivale, périodes où les stocks diminuent souvent.

Il a appelé les citoyens à contribuer davantage au don de sang pour éviter les pénuries, qui mettent en péril la prise en charge des patients.

L’Association qui organise régulièrement des campagnes de collecte de sang rappelle que :

– Donner son sang, c’est sauver une vie.

– La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans le traitement de nombreuses pathologies.

– Toute personne, âgée de 18 à 65 ans et pesant au moins 50 kg, reconnue médicalement apte peu donner son sang.

– Un homme peut donner son sang au maximum cinq fois par an et une femme peut donner son sang au maximum trois fois par an.

– L’intervalle minimum entre deux dons de sang total est de 8 semaines pour l’homme et 12 semaines pour la femme.

– Les donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés car leurs globules rouges sont compatibles avec un très grand nombre de patients.

Tekiano

Lire aussi:

Le centre national de transfusion sanguine lance un appel au don du sang