La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux sur la plupart des régions, mardi 11 mars 2025. Une brume matinale locale est constatée dans la matinée. La mer est moutonneuse à progressivement agitée dans le nord.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, faible à modéré et devenant relativement fort près des côtes nord.

Températures maximales comprises entre 20 et 25 °C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 26 et 31°C ailleurs.