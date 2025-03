Renforcer la cybersécurité en Afrique : Kaspersky et Smart Africa scellent un partenariat stratégique

Dans le but de renforcer la sécurité numérique sur le continent africain, Kaspersky a signé un protocole d’accord (MoU) de trois ans avec Smart Africa. Cet accord historique vise à développer des initiatives collaboratives pour renforcer les capacités en cybersécurité à travers l’Afrique.

Ce partenariat s’articule autour du développement des compétences essentielles en cybersécurité grâce à des programmes de formation, notamment ceux proposés par la Kaspersky Academy – une initiative éducative internationale créée en 2010 pour promouvoir l’excellence dans l’éducation à la cybersécurité et bâtir un monde numérique plus sûr.

Une autre priorité clé de cette collaboration est la réduction des inégalités de genre à travers des initiatives favorisant l’autonomisation des filles et des femmes dans les domaines de la cybersécurité, des STEM et des TIC, poursuivant ainsi les efforts de Kaspersky pour encourager la présence féminine dans l’IT et attirer davantage de femmes vers ce secteur.

Outre le développement des compétences humaines, la coopération vise également à harmoniser les politiques de cybersécurité en mutualisant les ressources des deux organisations pour établir des cadres réglementaires cohérents aux niveaux régional et national.

Cet effort implique un travail étroit avec les autorités de cybersécurité, les forces de l’ordre, les équipes de réponse aux urgences informatiques, les leaders du secteur et d’autres parties prenantes clés afin de garantir une approche unifiée en matière de sécurité numérique.

La collaboration ambitionne également de renforcer les infrastructures technologiques essentielles. Cela inclut la mise en place de centres d’opérations de sécurité (SOC) et d’équipes de réponse aux incidents informatiques, ainsi que l’apport d’une expertise technique de pointe pour prévenir et atténuer les effets de la cybercriminalité.

Lacina Koné, Directeur général de Smart Africa, a déclaré :

« Ce protocole d’accord marque une étape clé dans notre mission de sécuriser l’avenir numérique de l’Afrique. En unissant nos forces avec Kaspersky, nous ne nous contentons pas de renforcer les compétences en cybersécurité et de combler les écarts de genre, mais nous jetons également les bases d’une coopération régionale solide et d’infrastructures cybernétiques de pointe. »

Eugene Kaspersky, fondateur et PDG de Kaspersky, a ajouté :

« Notre partenariat stratégique avec Smart Africa vise à créer un cyberespace plus sûr sur tout le continent et au-delà. Cette initiative témoigne de notre engagement à renforcer la sécurité numérique pour les utilisateurs et les organisations, leur permettant ainsi d’évoluer en toute confiance dans le monde digital. »

Cet accord illustre l’approche collaborative de Kaspersky pour bâtir un espace numérique plus sécurisé en s’associant avec des acteurs stratégiques afin de renforcer la résilience cybernétique à l’échelle mondiale.

Il s’inscrit également dans la dynamique du Réseau Africain des Autorités de Cybersécurité (ANCA), une initiative lancée récemment par Smart Africa pour fédérer les autorités de cybersécurité des pays africains et répondre aux défis croissants posés par les cybermenaces et la cybercriminalité.

En associant l’engagement indéfectible de Smart Africa pour un continent numérique sécurisé, inclusif et autonome, cette coopération conjointe se positionne comme un levier essentiel pour relever les défis cybernétiques en constante évolution et faire de l’Afrique un modèle d’innovation en cybersécurité.

Communiqué