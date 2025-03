Xbox Portable : Microsoft prépare une révolution dans le gaming nomade

La Xbox portable est un projet en cours de réalisation chez Microsoft et qui permettra à l’entreprise Xbox de se lancer sur le marché des consoles portables. Ce marché est aujourd’hui dominé par des géants comme Nintendo et son produit phare, la Nintendo Switch, mais aussi Valve et sa Steam Deck.

La console portable Xbox sera une console non pas Xbox à proprement parler, mais tournera sous les systèmes Windows. Ceci veut dire que les propriétaires de cette console pourront télécharger des jeux, mais aussi profiter du PC game Pass, ou tout simplement jouer en streaming depuis leur PC.

Les gamers pourront faire tout ce que bon leur semblent de cette console, car, à l’instar des consoles phares comme la Nintendo Switch, elle sera plus proche d’une machine sous Windows tout en offrant une expérience Xbox complète en mobilité.

Les plans relatifs à la Xbox portable seraient créés avec un partenaire tiers. On ne sait pas quelle est la marque finale qui sera mise sur cette console, mais tout laisse à penser qu’elle est produite par des sociétés reconnues dans le milieu comme ASUS, Lenovo, MSI ou encore Razer.

Il est fort possible que la console intègre des fonctionnalités de streaming, et bien entendu qu’elle offrira une compatibilité avec le Xbox Game Pass.

De plus, avec l’aide du PC Game Pass, la console offrirait une grande variété à l’utilisateur et l’une d’entre elles serait en relation avec le ‘store’. Elle disposera et proposera à destination des joueurs et de tout son utilisateur une large bibliothèque de jeux.

Parmi les atouts de la Xbox Portable, il y’aura avant tout la possibilité de jouer avec le catalogue Xbox et PC, un accès au catalogue conséquent de jeux vidéo et jouer en cloud gaming et xCloud en plus du confort de jeu mobile avec un design ergonomique.

Plusieurs rumeurs semblent miser sur une sortie 2025. Cependant, Phil Spencer, actuel dirigeant de Xbox Game Studios, a mentionné que les fans devraient être patients, car le projet est encore en phase de développement et de test.

