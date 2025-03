Biben l’Medina : explorez la Médina de Tunis et ses monuments historiques en VR

Biben l’Medina (les portes de la médina) est une manifestation culturelle qui se déroule en ce ramadan 2025 dans sa 3ème édition. Proposée par le TICDCE (Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique), elle fait participer les visiteurs à un voyage culturel interactif alliant patrimoine et technologie.

La médina historique de Tunis est transformée en un lieu immersif grâce aux technologies de réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR) et réalité mixte (MR). Ces technologies offriront un nouveau regard numérique sur les monuments historiques, avec des spectacles interactifs et des projections lumineuses sur les portes de la médina.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des expériences numériques innovantes créées par de jeunes entrepreneurs, ainsi qu’un marché numérique qui met en valeur le patrimoine culturel. Des ateliers interactifs et des spectacles pour enfants compléteront ce programme riche et varié.

Teaser de l’événement Biben El Medina 2025 :

Le TICDCE (Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique), renouvelle l’aventure, après deux expériences réussies. Le public est invité à traverser un Tunnel de lumière féerique et à se laisser surprendre par des expériences interactives inédites.

Cet événement se déroulera avec la place de la Kasbah comme point de départ. Un parcours fascinant transportera les visiteurs nocturnes de la médina de Tunis, de la Kasbah au mausolée d’Abdallah Turjman, en passant par le tombeau du Soldat Inconnu, Bab Mnara, Dar Hussein, la place de la Mosquée El Ksar et bien d’autres sites emblématiques.

Des rencontres avec les startups incubées par le TICDCE sont prévues au Marché des startups en plus d’expositions numériques et Réalité augmentée et des spectacles immersifs.

Biben l’Medina 2025 est organisée du 19 au 23 mars 2025, de 21h00 à minuit, en collaboration notamment avec l’Institut national du patrimoine (INP) et la direction générale des Arts scéniques et des Arts audio visuels.

Ces quatre soirées nocturnes au cœur de la médina de Tunis offrent une occasion unique d’explorer la médina d’une manière nouvelle et immersive. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook Tunis International Center for Digital Cultural Economy.

