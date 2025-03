Tozeur : un nouveau site pour les stations photovoltaïques en projet

Tozeur a accueilli une réunion de travail consacrée à l’aménagement d’un site stratégique destiné à l’installation de stations de production d’électricité solaire. Ce projet d’envergure s’inscrit dans la dynamique de développement des énergies renouvelables en Tunisie.

Selon Imed Triki, représentant régional de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), cette initiative, actuellement en phase d’études préliminaires, vise principalement les acteurs des secteurs de l’agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables.

Ces professionnels auront ainsi l’opportunité de développer leurs propres stations photovoltaïques, contribuant à une production énergétique plus durable et autonome.

En plus de favoriser la transition énergétique, ce projet permettra aux bénéficiaires de transporter l’électricité produite via le réseau de la STEG (Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz). Cette facilité logistique renforce l’attractivité du projet et encourage davantage d’investissements dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable, visant à accroître la part des énergies propres dans le mix énergétique tunisien. En encourageant les initiatives privées, le gouvernement aspire à positionner la Tunisie comme un acteur clé de la transition énergétique en Afrique du Nord.

En somme, l’aménagement de ce site photovoltaïque près de Tozeur représente une avancée majeure pour le développement des énergies renouvelables et une opportunité significative pour les professionnels souhaitant investir dans une électricité plus verte et durable.

