BeMed : Une décennie d’engagement contre la pollution plastique en Méditerranée

Il y a dix ans, Beyond Plastic Med (BeMed) voyait le jour pour relever un défi majeur : lutter contre la pollution plastique en Méditerranée. Cette initiative a été inaugurée lors de la conférence internationale « Plastique en Méditerranée : au-delà du constat, quelles solutions ? », qui s’est tenue à Monaco en mars 2015.

Initiée par la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Tara Océan, Surfrider Foundation Europe, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et la Fondation MAVA, BeMed a réuni des acteurs de la société civile, de la science et des entreprises pour une même cause, sauver la mer méditerranée de la pollution causée par les déchets plastiques.

La naissance de BeMed : Une mobilisation collective

Selon Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco: “Il y a dix ans, la pollution plastique était déjà bien présente, mais elle était beaucoup moins médiatisée.

Lors d’un appel à projets, nous avons reçu une proposition de Surfrider Europe pour organiser une conférence internationale sur le sujet. Cela a déclenché une dynamique entre les différents acteurs, conduisant à la création de BeMed.”

Les grandes avancées de BeMed

1. Un soutien financier constant: Depuis son lancement, BeMed a été un moteur essentiel pour les initiatives locales. En une décennie : – 10 appels à projets lancés,

– 113 projets soutenus à travers la Méditerranée,

– 2 appels à projets spécifiques pour la protection des îles méditerranéennes (2020 et 2024).

2. Une communauté engagée et solidaire: L’initiative repose sur un principe simple : “Ensemble, nous sommes plus forts”. Aujourd’hui, BeMed réunit une communauté active de 94 organisations, partageant leurs meilleures pratiques et coopérant pour maximiser leur impact.

3. Un dialogue entre science, industrie et société : Romain Troublé, Directeur Général de la Fondation Tara Océan, explique : “BeMed a permis d’instaurer un dialogue entre les scientifiques, les entreprises et la société civile. La transition vers une réduction du plastique est un défi majeur pour les entreprises, nécessitant un accompagnement adapté pour assurer son succès.”

4. Une transformation du secteur hôtelier: En 2022, un projet pilote mené avec l’InterContinental Marseille – Hôtel Dieu a démontré qu’il était possible de réduire les plastiques à usage unique sans impacter la qualité du service.

L’initiative a ensuite été étendue à l’Hôtel La Badira en Tunisie, permettant l’élimination de milliers d’emballages plastiques: En 3 mois, le projet a permis d’éviter 2050 barquettes, 529 capsules, 108 sachets et 1,4 km de film plastique. De plus, 150 kg/an de déchets plastiques d’emballage de pâte- auparavant non triés – pourront être collectés et recyclés.

Antidia Citores, ancienne porte-parole de Surfrider Europe et Directrice Générale de Green Marine Europe, souligne : “Les entreprises jouent un rôle crucial dans la réduction de la pollution plastique. Plus de 100 000 clients sensibilisés et 2 guides hôteliers publiés sont la preuve que le changement est possible.”

BeMed+ : Une nouvelle étape pour un impact renforcé

Mercedes Muñoz Cañas, responsable du programme biodiversité marine et économie bleue au Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN, annonce : “En 2024, nous avons lancé BeMed+, un projet visant à capitaliser sur dix années de travail et à intensifier les efforts contre la pollution plastique en Méditerranée.

Deux zones pilotes ont été choisies : Monastir en Tunisie et la rivière Shkumbin en Albanie, avec le soutien de Surfrider Europe, de l’IUCN, de l’Institut pour la Conservation de la Nature en Albanie et de l’association Notre Grand Bleu en Tunisie.”

Chiffres-clés : Une mobilisation d’envergure

✅ 113 projets soutenus depuis 2015

✅ 94 organisations engagées

✅ 15 pays méditerranéens impactés

✅ 4 millions d’euros investis

✅ 10 multinationales membres du Collège d’Entreprises

L’initiative BeMed poursuit son combat et invite chacun à contribuer à la réduction des déchets plastiques. Pour en savoir plus et rejoindre le mouvement, rendez-vous sur le site www.beyondplasticmed.org.

