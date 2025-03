Zakat Al Fitr 2025 : possibilité d’envoi d’un SMS à SOS Villages d’Enfants Tunisie

L’association Tunisienne appelle à promouvoir l’esprit de solidarité et de fraternité et à faire don d’un montant de 2 dinars, qui correspond à Zakat Al Fitr 2025, en envoyant un message au numéro 85510 ou en accédant directement au site web www.sosve.tn.

La présidence du gouvernement avait renouvelé, le 06 mars dernier, l’autorisation délivrée à l’association SOS Villages d’Enfants pour la collecte annuelle de fonds auprès du public par l’envoi d’un SMS d’une valeur de 2 dinars au numéro 85510 de façon à ce que ce montant soit égal au montant de la Zakat de Aïd Al-Fitr annoncé par le Mufti.

Les fonds collectés par l’association via les SMS et dont le plafond est estimé à trois millions de dinars serviront à financer l’achat et la construction de maisons pour l’accueil des enfants sans soutien familial répartis sur les quatre villages SOS (Carthage, Siliana, Mahres et Akouda).

L’association précise qu’il est possible d’envoyer un message vide ou d’écrire SOS en français.

Depuis 2019, le Mufti de la République tunisienne avait appelé les citoyens à participer à cette initiative “noble” visant à améliorer la prise en charge des enfants sans sous soutien familial en versant le montant de la Zakat de Aïd Al Fitr au profit des villages d’enfants SOS.

Par ailleurs, SOS Villages d’Enfants Tunisie organise une journée portes ouvertes pour donner le coup d’envoi de la campagne de solidarité annuelle de l’association Tunisienne, et ce dimanche prochain; 16 mars 2025.

Les visiteurs pourront participer lors de cette journée à des activités culturelles et scientifiques, des jeux, des compétitions pour enfants en plus de plusieurs autres actions, à partir de 10h du matin jusqu’à 15h précise l’association dans son communiqué.

Tekiano