Al Kitab Mutuelleville abrite l’exposition collective “L’Eternel Jeu des Dualités” inspirée de l’œuvre Les Fleurs du Mal de Baudelaire

Al Kitab Mutuelleville abrite l’exposition collective “L’Eternel Jeu des Dualités”, inspirée du chef-d’œuvre intemporel de Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal, du 17 mars au 20 avril 2025.

Cette exposition à Al Gallery d’Al Kitab réunit 18 artistes de Tunisie, du Cameroun, d’Italie et d’Algérie. Sous le commissariat de Michela Margherita Sarti, le vernissage de l’exposition est prévu pour lundi 17 mars 2025 à 21H00.

“L’Eternel Jeu des Dualités” invite à une immersion artistique et poétique au cœur des contrastes. Elle célèbre la beauté qui naît de leur cohabitation et révèle comment l’art transcende les tensions pour en extraire une vérité profonde.

Cette exposition invite le public à réfléchir sur l’importance de ces contrastes dans la vie et à découvrir la beauté qui réside dans leur cohabitation. L’art célèbre ces nuances, révélant une réalité profonde et inspirant des émotions même dans les moments les plus complexes, lit-on dans la présentation de l’exposition collective.

Baudelaire lui-même nous enseigne que la beauté surgit souvent là où on l’attend le moins, comme un rayon de soleil illuminant l’ombre. Cette idée se retrouve dans ses poèmes emblématiques, tels que « L’Invitation au Voyage », « Harmonie du Soir » ou « Le Balcon », où la lumière et les souvenirs transcendent le temps, souligne Michela Margherita Sarti, commissaire de l’exposition.

Les artistes participants :

Bader klidi

Cedric joseph Ayissi (Cameroun)

Chahrazad Sbiaa Fekih

Hamadi Ben Saad

Hamza Moussa

Lassad Ben Alaya

Kais Bouattour

Kamel Benchemakh (Algérie)

Michele Dell’Olio (Italie)

Mondher Shelby

Nour Zarrougui

Oumayma Ben Hamza

Oussama Ben Sassi

Rosario Motta (Italie)

Rym Yaich

Saber Sahraoui

Samar Grati

Souheil Nachi

Le recueil de poèmes “Les Fleurs du Mal” de Charles Baudelaire a été publié en 1857. Il a bouleversé la poésie moderne en explorant les tourments et les splendeurs de l’âme humaine.

Entre lumière et ombre, extase et tourment, pureté et décadence, le poète français Charles Baudelaire montre, à travers ses vers, que ces dualités ne s’opposent pas, mais s’entrelacent pour créer une harmonie troublante et inévitable.

Tekiano