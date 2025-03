Lecture musicale du livre “Les Contes de La Nuit” en marge de Saha Chribtek au Goethe Institut Tunis

Un Voyage littéraire et musical au cœur de la culture tunisienne est proposé mardi 18 mars 2025, au Goethe Institut Tunis. Un événement exceptionnel qui mêle littérature, musique et art visuel.

Ce rendez-vous unique marque le coup d’envoi de la manifestation artistique Saha Chribtek, à travers le lancement du livre “Les Contes de la Nuit”, écrit et illustré par Khalil Gharbi.

L’événement est une véritable invitation à un voyage dans les racines tunisiennes. Inspiré par les anciens mythes qui ont bercé notre enfance, ce show artistique réunit des contes mythiques, des mélodies authentiques et des images évocatrices pour offrir une expérience sensorielle complète.

Entre tradition et modernité, le programme promet de raviver des souvenirs d’enfance tout en explorant la richesse culturelle de la Tunisie.

Au Programme de l’évenement lecture musicale du livre “Les Contes de La Nuit” le 18 Mars:

– Lecture des contes avec Nadia Boussetta, actrice et comédienne reconnue qui donnera vie aux textes en les lisant en français et en dialecte tunisien. Sa prestation, empreinte d’émotion, transporte le public dans l’univers des personnages légendaires tels que le sage Sidi Bou Saïd et la mystérieuse Ghoula.

– Des performance musicale avec Imen Mourali qui sublimera l’événement en jouant du Kanoun, instrument emblématique de la musique orientale. Ses mélodies envoûtantes viendront accompagner la lecture des contes et enrichir l’atmosphère de cette soirée.

– Du Mapping et des créations visuelles avec les artistes de Effet-mère qui mettront en scène les héros et héroïnes des contes à travers des projections et un mapping innovant, ajoutant une dimension visuelle spectaculaire à ce voyage artistique.

Ce lancement de la 7ème édition de la manifestation Saha Chribtek au Goethe Institut Tunis ne se contente pas de dévoiler un nouveau livre, il célèbre la rencontre entre deux formes d’art.

La lecture expressive de Nadia Boussetta et les sonorités enchanteresses d’Imen Mourali créent une harmonie parfaite, permettant au public de redécouvrir les contes sous un jour nouveau. Ce mélange subtil entre les mots, les sons et les images offre une expérience immersive, idéale pour tous ceux qui souhaitent renouer avec la magie des traditions tunisiennes.

Khalil Gharbi est un designer, illustrateur et auteur tunisien. Ses études en arts graphiques lui ont permis de s’ouvrir à diverses disciplines du design y compris le domaine des illustrations. Le style qu’il a soigneusement développé tourne autour de la mythologie, le surnaturel et le fantastique.

Toujours à la recherche de nouvelles aventures créatives, Khalil s’est aussi intéressé à la littérature et plus exactement à l’univers de la poésie afin d’élargir sa vision d’artiste et mettre en valeur différentes cultures du monde.

L’entrée est libre et gratuite dans les jardins du Goethe Institut Tunis dans la limite des places disponibles.

