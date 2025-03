Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux et vent fort

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, vendredi 14 mars 2025.Vent de sud-ouest fort à très fort notamment l’après-midi au centre et au sud.

Cette situation provoquera des vents de sable et de poussière, ce qui entrainera une baisse de la vision horizontale, indique l’institut national de météorologie. Le vent soufflera modéré à relativement fort, sur le reste des régions.

Mer très agitée et températures maximales entre 22 et 26 degrés sur les régions côtières nord et sur les hauteurs, entre 27 et 33 degrés sur le reste des régions et à 36 degrés au sud-est.