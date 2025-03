Portail de Jeux LG : Une nouvelle expérience gaming sur webOS

LG Electronics (LG) révolutionne l’expérience du jeu vidéo avec le lancement de son portail de jeux sur une large gamme d’écrans et de plateformes en 2025. Déjà disponible sur les téléviseurs intelligents LG fonctionnant sous webOS 23 et plus dans 19 marchés, ce service va bientôt s’étendre à d’autres marchés et dispositifs.

Le service s’étend notamment sur les moniteurs intelligents LG et les écrans lifestyle StanbyME, d’ici le deuxième trimestre de 2025. Cette expansion vise à offrir une expérience de streaming de jeux plus fluide et accessible.

Une Plateforme de Jeu Innovante et Accessible

Le portail de jeux LG agit comme un véritable centre de divertissement, simplifiant la découverte de nouveaux titres tout en permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés. Grâce à des partenariats stratégiques avec des services de cloud gaming de premier plan tels que NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut et prochainement Xbox Cloud, LG propose une bibliothèque diversifiée de jeux couvrant plusieurs genres.

Pensé pour un accès fluide depuis l’écran d’accueil, le portail de jeux LG propose une interface ergonomique et intuitive. Les utilisateurs peuvent parcourir une sélection d’applications incluant :

– Des services de cloud gaming,

– Des jeux natifs jouables directement sur webOS,

– Une section “Top 10” des jeux les plus populaires,

– Une catégorie des choix de la rédaction,

– Des recommandations personnalisées.

– Une Expérience de Jeu Immersive en 4K

Les téléviseurs LG sont conçus pour offrir une expérience de jeu optimisée, avec une résolution 4K, un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 120 Hz et la certification NVIDIA G-SYNC® Compatible et AMD FreeSync Premium. Ces caractéristiques garantissent une fluidité maximale et une réduction des effets de déchirement d’image.

Les derniers modèles LG OLED evo vont encore plus loin en proposant le premier VRR 4K 165Hz de l’industrie, tout en étant les premiers à recevoir la certification ClearMR 10000 de VESA, assurant un affichage net et fluide même lors d’actions rapides.

