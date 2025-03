Film Seeking Haven for Mr Rambo : une amitié entre un homme et un chien dans le tumulte du Caire 

Le réalisateur Khaled Mansour collabore avec le talentueux scénariste Mohamed El Hossieny pour présenter un film qui résonne profondément auprès du public, surtout celui sensible à la cause canine et animale.

Il s’adresse aux âmes brisées en quête de paix intérieure, illustrant le parcours de Hassan, un homme pour qui quelques éléments suffisent à atteindre cet objectif simple, mais qui doit pourtant faire face à une injustice qui ne le vise pas uniquement, mais aussi son fidèle compagnon, le chien Mr Rambo, qui l’a défendu.

Présenté de manière créative et épurée, le récit captive grâce à des personnages authentiques, tels que l’antagoniste, la mère de Hassan et son ex-fiancée, évoluant dans des décors qui rappellent un quotidien difficile et de lutte, partagé par de nombreux Égyptiens.

Le film se veut une sorte de miroir, un miroir qui projette une réalité sombre et triste, non seulement de jeunes égyptiens, mais de milliers de jeunes arabes blessés et affectés. Ils sont visés par une injustice et la fuient sans avoir les moyens de l’affronter.

À moins de se résigner et de continuer à vivre la tête baissée, affronter l’injustice (comme le fera le chien Rambo) sera un lourd tribut à payer. La réflexion entre Hassan et Rambo est perceptible dans de nombreuses scènes tout au long du film : celle avec le miroir, celle où ils dorment sur un sol labyrinthique, et bien d’autres encore.

Le sauvetage du chien Rambo serait-t-il une projection d’un sauvetage de soi, une révolte interne et une volonté de casser des chaines? La recherche de sécurité pour Rambo ne serait-elle pas une occasion pour Hassan de récupérer son estime de soi?