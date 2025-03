L’exposition Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots se déplace à Bizerte. Elle est proposée par l’Alliance Française de Bizerte à partir du jeudi 20 mars jusqu’au 14 avril 2025.

L’exposition,organisée par l’Alliance française de Paris en 2024, a permis de découvrir l’histoire de 100 autrices et auteurs venu(e)s du monde entier, qui ont toutes et tous choisi la langue française comme moyen d’expression et de transmission.

Cette exposition multimédia ‘Écrire en français’ a été présentée à l’Institut français de Tunisie à Tunis du 27 février au 14 mars 2025. Elle combine des extraits d’œuvres, citations et entretiens filmés exclusifs, soigneusement sélectionnés par Bernard Magnier et Sabyl Ghoussoub.

Pour cette escale en Tunisie, l’exposition met en lumière des écrivain(e)s venus des quatre coins du monde : Buenos Aires, Tokyo, Kaboul, Dakar, Beyrouth, Saïgon… Autant de villes parfois éloignées de la sphère francophone, mais où la langue française a pourtant marqué leur parcours de manière indélébile.

A travers des citations tirées de leurs ouvrages et des témoignages écrits et vidéos inédits, une multitude de parcours et d’expériences ont été mis en lumière par Bernard Magnier, journaliste et écrivain français et Sabyl Ghoussoub, écrivain, journaliste, photographe et commissaire d’exposition.

À travers le destin, le hasard et des histoires personnelles ou collectives marquées par des drames, des amours et des rencontres, les autrices et auteurs, dont les oeuvres sont exposées, s’approprient la langue française.

Pourquoi ont-ils choisi d’écrire en français ? Comment ont-ils reçu cette langue ? Comment l’ont-ils apprise, façonnée, et enrichie ?

Ce sont ces destinées que retrace l’exposition, proposée par l’Alliance Française de Paris et présentée à l’Institut français de Tunisie. Ces lieux parfois éloignés de la culture francophone, n’enlèvent rien à l’impact que la langue française a eu sur leur parcours, lit-on dans la présentation de l’exposition.

Comme à l’IFT, des visites guidées et des ateliers spécialement conçu pour le grand public sont prévus à Bizerte.

