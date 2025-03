Météo en Tunisie : nuages denses l’après-midi avec possibilité de pluies au nord et au centre

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux avec des nuages qui deviendront parfois denses, l’après-midi du mardi 18 mars 2025.

Ces précipitations concerneront les régions ouest du Nord et du Centre, accompagnés avec pluies éparses et temporairement orageuses.

Elles concerneront localement les régions Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). La mer sera très agitée dans la région de Serrat et agitée dans le reste des côtes.

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort, à fort près des côtes puis au Sud en fin de journée, avec des phénomènes locaux de sable et faible à modéré sur le reste des régions.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 23 degrés dans le Nord et le Centre, entre 25 et 30 degrés dans le reste des régions et atteindront 33 degrés dans l’extrême sud.