Paléo Festival Nyon : la Tunisie sera représentée par des artistes exceptionnels

La Tunisie sera représentée au Paléo Festival Nyon par des artistes exceptionnels. Ce festival musical légendaire a dévoilé la programmation de sa 48e édition qui se tiendra du 22 au 27 juillet 2025 informe l’Ambassade de Suisse en Tunisie.

Le festival suisse mettra cette année à l’honneur les pays du Maghreb dans son traditionnel Village du Monde, véritable festival au cœur du festival. La Tunisie sera représentée par des sonorités variées portées par la voix de Emel Mathlouthi, le groupe de rock psyché international “Al-Qasar and guests” et le duo tuniso-marocain “Aita Mon Amour”.

Le groupe Al-Qasar rassemble des musiciens venus des quatre coins de la planète dans un choc des cultures électriques, où rock psyché et traditions orientales se mêlent. Accompagnés de leurs guests, la chanteuse de soufi Mariam Hamrouni, et les virtuoses du oud Nada Mahmoud et Mehdi Haddab, ils se permettent toutes les audaces. Depeche Mode chanté en turc? Sean Paul en arabe? Leur “arabian fuzz” transforme tout ce qu’ils touchent en or. Il suffit de tendre l’oreille…

Le duo “Aita Mon Amour” est composé de Widad Mjama la digne héritière des Chikhates, ces chanteuses itinérantes, elle donne un nouveau souffle à cette tradition orale marocaine avec son complice le Tunisien Khalil Epi. Multi-instrumentiste de talent et figure de la scène électronique arabe, il fait résonner ces récits anciens avec une intensité contemporaine. Aïta Mon Amour souffle la liberté, comme un écho infini qui refuse de s’éteindre.

Créé en 1976, il accueille chaque année plus de 250’000 spectateurs et une programmation éclectique mêlant têtes d’affiche internationales et découvertes musicales du monde entier. Cette année, des artistes de légende comme Will Smith, Macklemore ou encore David Guetta s’y produiront également, lit-on dans la note de l’ambassade Suisse à Tunis.

La totalité du programme du Paléo Festival de Nyon est accessible via ce site https://yeah.paleo.ch/fr

Tekiano