Un exploit médical réalisé par une équipe de l’institut national de neurologie Mongi Ben Hamida

Un exploit médical a été réalisé par une équipe de l’institut national de neurologie Mongi Ben Hamida. Cette équipe médicale du service de neurologie à l’institut national de neurologie Mongi Ben Hamida a effectué avec succès trois interventions par endoscopie, jugées délicates, sur des nouveaux nés.

Ces interventions sont les premières du genre en Tunisie pour le traitement “des craniosténoses”, précise un selon un communiqué publié mardi par le ministère de la santé Tunisien, partagé mardi 18 mars 2025.

Ces interventions ont été effectuées par le chef de service de neurologie Pr Jalal Kallel, le professeur agrégé Sofien Bouali, en collaboration avec l’équipe d’anesthésie et de réanimation.

Ils ont utilisé une technique médicale de pointe qui a permis de corriger les malformations de crâne sans recours à la chirurgie, ce qui a permis de réduire les risques et d’accélérer le rétablissement des nouveaux nés.

Le résultat de ces interventions était “impressionnant” et reflète la compétence du personnel médical tunisien et les avancées médicales notamment dans le secteur de la santé publique grâce à la formation continue et l’exploitation des techniques modernes, souligne le communiqué du ministère.

Tekiano avec communiqué