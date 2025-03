Dendri Stambeli Movement en concert au Goethe-Institut Tunis : la musique sacrée modernisée

Dendri Stambeli Movement se produit en concert au Goethe-Institut Tunis dans la cadre de la dernière soirée spécial Ramadan 2025 de la 7ème édition de la manifestation Saha Chribtek.

L’institut allemand de Tunis vous propose de participer à la clôture de ses nuits ramadanesques en beauté avec le groupe tunisien Dendri Stambeli Movement qui jouera des extraits de son album Bori, mettant en avant une lecture unique de 9 Nouba précieuses, puisées dans le patrimoine.

Dendri Stambeli Movement se compose de sept musiciens : Mohamed Khachnaoui, porteur du projet, à la batterie, Bellassan Mihoub et Mohamed Jouini au chant, Gombri et aux Chkachak, Sahbi Ben Mustapha à la Guitare basse et Aymen Ben Attia à la guitare.

Le groupe propose une expérience musicale inoubliable, mêlant des sons de guitare électrique et de basse aux instruments traditionnels Stambeli (Gombri, Gambra, Gougay, Chkachak), pour une fusion avant-gardiste et pleine d’énergie.

Au programme de la soirée, la découverte d’un espace de recherche et d’exploration, où se

retrouvent des musiciens de formations modernes et des porteurs de la tradition

Stambeli, pour créer ce son unique que celui de ce groupe.

Un avant-goût de l’univers de Dendri dans les vidéos qui suivent :

– Dendri Stambeli Movement | Sidi Marzoug سيدي مرزوق : https://www.youtube.com/watch?v=_1GoKe7YkH4



Dendri Stambeli Movement | Baba Bahri – Sidi Mansour باب بحري – سيدي منصور : https://www.youtube.com/watch?v=yNx1-Jg1vHs



Au-delà de sa valeur musicale incontestable, ce projet vise à ramener à la scène cette tradition tunisienne et nord-africaine ancestrale en voie d’extinction et toute la connaissance qui l’entoure, tout en apportant une relecture positive et avant-gardiste de l’histoire noire Africaine.

Sans corrompre l’âme de cette tradition musicale, Dendri Stambeli Movement a su créer un répertoire moderne, aux affinités Rock et Jazz, une musique funambule qui avance sur une corde perchée entre passé et futur sans jamais tomber dans la folklorisation ou la défiguration de ce patrimoine inestimable.

Pour assister au concert du groupe Dendri Stambeli Movement, rendez-vous samedi 22 mars 2025 dans les jardins du Goethe institut Tunis à partir de 21H30. L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tekiano