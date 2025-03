Samsung confirme sa position de leader et ouvre la voie à l’innovation en matière de téléviseurs alimentés par l’IA

Samsung Electronics a annoncé avoir confirmé sa position de leader mondial sur le marché des téléviseurs pour la 19e année consécutive.

Selon le cabinet d’études de marché Omdia, Samsung détient une part de marché de 28,3 % sur le marché mondial des téléviseurs en 2024, conservant ainsi la première place qu’elle occupe depuis 2006.

Ce succès renouvelé est le fruit de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation en matière d’écrans haut de gamme et ultra-larges, ainsi que de l’introduction de téléviseurs dotés de l’IA à la pointe de la technologie.

« Si Samsung domine le marché mondial des téléviseurs depuis 19 ans, c’est grâce à la confiance et au soutien de nos clients », a déclaré Hun Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display Business de Samsung Electronics.

« Nous comptons continuer à façonner l’avenir du secteur télévisuel grâce à des innovations telles que les téléviseurs dotés de l’IA, en proposant des produits et des services destinés à enrichir la vie des gens de manière significative. »

Position dominante sur les marchés des téléviseurs haut de gamme et des téléviseurs ultra-larges

Samsung a consolidé sa position de leader sur le marché des téléviseurs haut de gamme, en particulier dans les segments haut de gamme (2 500 $ et plus) et ultra-large (75 pouces et plus) :

Téléviseurs haut de gamme (2 500 $ et plus) – Samsung a obtenu une part de marché de 49,6 %, représentant près de la moitié du marché mondial des téléviseurs haut de gamme.

75 pouces et plus – Samsung domine la catégorie des appareils ultra-larges avec une part de marché de 28,7 %..

Succès des téléviseurs QLED et OLED

Samsung a également réussi à maintenir sa forte position dans les segments QLED et OLED:

– Téléviseurs QLED – Avec 8,34 millions d’unités vendues, Samsung détient une part de marché de 46,8 %, renforçant ainsi sa position de leader dans cette catégorie. Le marché mondial des QLED a également connu une croissance remarquable, dépassant pour la première fois 10 % des ventes totales de téléviseurs.

– Téléviseurs OLED – Les ventes OLED de Samsung ont atteint 1,44 million d’unités en 2024, soit une part de marché de 27,3 %. Ces chiffres représentent une augmentation de 42 % et de 4,6 % des ventes unitaires et de la part de marché d’une année sur l’autre, respectivement, et reflètent la forte demande des consommateurs pour les innovations de Samsung en matière d’OLED.

Transformer le divertissement à domicile grâce à l’IA et à l’art

Lors du CES 2025, Samsung a dévoilé Vision AI, une révolution dans les écrans dotés de l’IA, qui va au-delà du divertissement traditionnel. Grâce à l’analyse des préférences, des intentions et des habitudes de l’utilisateur, Vision AI offre une expérience visuelle personnalisée et harmonieuse et dessine l’avenir des écrans intelligents pour la maison.

L’année dernière, Samsung a introduit la fonction Glare-Free sur son modèle OLED haut de gamme S95D et, en raison du succès rencontré, cette fonction sera étendue cette année aux téléviseurs 2025 8K et à certains téléviseurs 4K Neo QLED.

Ce faisant, le boîtier Wireless One Connect remanié peut être couplé au téléviseur de manière totalement sans fil et ainsi être placé hors de vue.

Samsung étend également son Samsung Art Store qui, à l’origine, était exclusivement disponible sur The Frame, aux modèles Neo QLED et QLED cette année, pour offrir à un plus grand nombre de consommateurs l’accès à une expérience d’art numérique personnalisée.

Samsung répond à la croissance continue du segment des grands écrans cette année en introduisant également des modèles de 100 pouces et même de 115 pouces dans son portefeuille.

Communiqué