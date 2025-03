FIFEJ Sousse revient sous le signe de l’espoir : 22 pays participent au festival du film pour l’enfance et la jeunesse

FIFEJ Sousse, le Festival International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse de Sousse, revient après 6 ans d’absence pour se tenir dans une 14ᵉ édition du 8 au 12 avril 2025 au coeur de la perle du Sahel et ses environs.

Le festival revient cette année sous le signe de l’espoir, scandant qu’un nouveau départ est toujours possible, et avançant une très belle affiche conçue par Khalil El-Kabj et titrée : “De notre douleur, nous forgeons l’espoir et la vie, entre les images saccadées et le battement de la vie.'”.

Cette année, 22 pays seront représentés dans le cadre du festival, témoignant de la portée internationale du FIFEJ. La cérémonie d’ouverture mettra en avant le documentaire tunisien “Matula” réalisé par Abdallah Yahia. La compétition officielle comprendra 10 longs métrages (dont 2 tunisiens) et 9 courts métrages.

Compétitions officielles du FIFEJ

Aymen Jlili, le directeur du FIFEJ 2025, précise que le retour en force de ce festival émane de la volonté de l’association du Fifej à le faire revivre et qu’il comportera trois compétitions officielles dédiées aux longs-métrages, courts-métrages et la compétition officielle des films courts des jeunes de moins de 30 ans (28 films).

Les films seront évalués par un jury composé de personnalités telles que le critique irakien Abdel Hussein Chaabane, la cinéaste rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo, la réalisatrice française Julie Caty, l’universitaire marocain Azzedine Gourirane et le directeur de la photographie tunisien Mohamed Maghraoui.

Le jury de la catégorie des jeunes de moins de 30 ans est composé de l’acteur tunisien Khaled Bouzid, le réalisateur syrien Muhannad Kulthum et Manuela Vetter Nicoletti, experte en culture et communication auprès de l’ICESCO. ​

Trois prix sont décernés dans le cadre du FIFEJ pour les différentes compétitions, la Perle d’Or, la Perle d’Argent et la Perle de bronze.

Projections et Activités Diversifiées en marge du FIFEJ 2025

En collaboration avec la Cinémathèque tunisienne, le festival proposera une sélection de trois films pour enfants. De plus, une compilation spéciale intitulée “De la ligne zéro”, d’une durée de 100 minutes et réalisée par le Palestinien Rashid Masharawi, sera présentée.

Ce projet regroupe 22 courts métrages réalisés en 2024 par des cinéastes et artistes de la Bande de Gaza, documentant l’agression israélienne depuis le 7 octobre 2023. ​

À l’occasion de la commémoration du 87ᵉ anniversaire des événements du 9 avril 1938, le festival projettera “La Fontaine” (Ennafoura) de Salma Baccar.

Formations et Masterclasses

Les jeunes cinéastes amateurs auront l’opportunité de participer à plusieurs masterclasses couvrant des thèmes tels que la photographie, le jeu d’acteur face à la caméra, l’image cinématographique, l’écriture de films documentaires et le scénario pour fiction. ​

Des colloques auront lieu parallèlement au volet cinéma et qui se feront, entre autres, avec la collaboration de l’ICESCO. Pour ne pas léser les personnes portant un handicap, certaines séances leur seront assurées par le langage des signes et d’autres en audio-description.

Pour les ateliers, ils seront au nombre de 10, à l’adresse des enfants et des jeunes afin de les initier à l’acte cinématographique et par les moyens dont ils disposent (smartphone, caméra…), l’écriture du scénario, image et prise de son, etc. Ces ateliers dérouleront les 4, 5, 6 et 9 avril 2025.

Des étudiants des Instituts d’audio-visuel et des Ecoles des Beaux-arts de Kairouan, Sousse et Nabeul seront accueillis pour participer à ces ateliers.

FIFEJ à été fondé en 1991 par des pionniers du cinéma tunisien tels que le regretté Naceur Ktari et Hussein Ali Lich. Feu Néjib Ayed fut l’un de ces directeurs. Le Festival international du film de l’enfance et de la jeunesse de Sousse constitue l’un des principaux festivals dédiés aux enfants et aux jeunes dans le monde arabe.

Il s’agit du troisième plus ancien festival cinématographique en Tunisie. Après une interruption depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés financières, le festival fait son grand retour cette année avec une nouvelle édition riche.

Les projections des films du FIFEJ 2025 auront lieu dans divers espaces, dont le Théâtre municipal de Sousse, la Maison de la Culture de Kalaa Sghira, la Maison de la Culture de Hammam Sousse et la salle de cinéma itinérante CinémaTdour.

S.B.