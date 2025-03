LG renforce son leadership en matière d’innovation et de normalisation 6G

LG Electronics consolide son positionnement de leader mondial dans le domaine des communications 6G, une technologie-clé pour l’avenir de la connectivité à très haute vitesse. L’entreprise annonce la nomination de Kim Lae-young, ingénieur de recherche senior au sein de sa direction technique, en tant que vice-président de la réunion plénière Service and System Aspects (SA) du 3GPP, l’organisation mondiale de référence pour les normes de communication mobile.

Cette instance joue un rôle central dans la définition des architectures systèmes, des scénarios de services, des exigences de sécurité et des évolutions vers la 5G Advanced et la 6G. La présence de LG à ce niveau témoigne de sa maîtrise des protocoles et de l’architecture système dans le domaine des télécommunications.

LG est déjà un acteur reconnu dans l’écosystème 6G grâce à son implication au sein de la Next G Alliance, pilotée par l’Alliance for Telecommunications Industry Solutions, où elle siège activement dans plusieurs groupes de travail stratégiques.

Cette nouvelle responsabilité au sein du 3GPP permettra à LG d’accélérer ses efforts de recherche et développement pour faire avancer la normalisation de la 6G.

La 6G représente une révolution technologique majeure, intégrant l’intelligence artificielle, la communication en temps réel à très faible latence et des débits ultra-rapides. LG entend en faire un pilier de ses innovations futures dans des domaines-clés comme la maison connectée, la mobilité intelligente et les usines automatisées.

Pionnière dans le domaine, LG a ouvert dès 2019 le premier centre académique de recherche 6G en Corée du Sud, en partenariat avec le KAIST. Elle a également établi des collaborations stratégiques avec des institutions de renommée mondiale comme le Fraunhofer Institute en Allemagne et le KRISS (Korea Research Institute of Standards and Science) afin de développer des technologies de rupture.

Communiqué