Météo en Tunisie :  pluies temporairement orageuses attendues sur le Sud et le Centre-Est

La Météo en Tunisie indique que des pluies sont attendues, mardi 25 mars 2025, sur le sud et le centre-est et seront temporairement orageuses et localement intenses sur le sud-est du pays.

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit que les quantités varieront généralement entre 20 et 40 mm, dans un bulletin de suivi de la situation météorologique publié mardi.

Ces pluies seront accompagnées d’un vent fort dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

Une baisse des températures est également prévue demain mercredi 26 mars 2025 notamment dans les régions ouest avec pluies éparses, l’après-midi, sur le nord et le centre et seront parfois intenses au cours de la nuit sur l’extrême nord-ouest.