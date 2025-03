Les pâtisseries tunisiennes ont leurs timbres! La Poste Tunisienne émet une série de quatre timbres-poste représentant quatre douceurs emblématiques de la Tunisie à savoir le “Makroud”, le “Kâak Warka”, la “Baklawa” et le “Mlabes”, et ce à l’occasion de la fin du mois de Ramadan 2025 et de la fête de l’Aïd El-Fitr.

Les pâtisseries tunisiennes font partie du patrimoine culturel du pays et se distinguent par leur diversité selon les régions et les occasions, souligne la Poste Tunisienne, mercredi, dans un communiqué.

Ces quatre timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du jeudi 27 mars 2025.

Tekiano avec communiqué