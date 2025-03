Météo en Tunisie : Des pluies éparses attendues au nord du pays

La Météo en Tunisie indique que des pluies éparses seront attendues, mercredi 26 mars 2025 dans l’après-midi, dans les régions côtières nord, a annoncé l’Institut National de la Météorologie, dans un bulletin de suivi.

Les précipitations concerneront progressivement, toutes les régions du nord, et elles seront temporairement orageuses, et localement abondantes, durant la nuit, à l’extrême nord-ouest du pays, avec des quantités qui seront comprises entre 30 et 50 mm.

Le vent soufflera fort, lors de l’apparition de cellules orageuses, avec une vitesse qui peut dépasser, temporairement, les 70 km/h.

L’INM prévoit aussi la chute de grêle par endroits. Mer très agitée à moutonneuse dans le golfe de Gabès.

Températures en baisse avec des maximales comprises entre 14 et 19 °C dans le nord, les hauteurs ouest et le sud-est et entre 20 et 23 °C dans le reste des régions.