Appel à candidature pour la meilleure startup innovante dans le secteur de la construction verte et circulaire

Un appel à candidature pour participer à la 1ére édition du concours de la meilleure startup innovante dans le secteur de la construction verte et circulaire, est lancé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax en marge du MEDIBAT 2025.

Ce concours sera organisé en marge du Forum de l’Entrepreneuriat « Entreprendre dans le secteur de la construction bâtiment : Economie verte et circulaire- MEDIBAT 2025 », qui aura lieu le 21 mai 2025, à Sfax, lequel se tiendra à l’occasion de la 18ème édition du Salon MEDIBAT.

L’appel a candidature est ouvert aux entreprises ayant au moins deux ans d’existence, aux jeunes entrepreneurs âgés de moins de 45 ans ainsi qu’aux personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un certificat professionnel.

L’objectif de ce concours est de promouvoir l’innovation en identifiant et accompagnant les solutions novatrices à caractère vert et circulaire dans le secteur de construction. Il s’agit, également, d’encourager les jeunes entrepreneurs en leur offrant un accompagnement ou des financements.

Pour participer à l’appel à candidature, il faut remplir un formulaire en ligne et le soumettre avant le 14 avril 2025. Accédez directement au formulaire d’inscription via le lien suivant : Formulaire de candidature au concours “Meilleure Startup innovante dans le secteur de la construction verte et circulaire”