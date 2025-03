Hyundai et Clinique la Rose s’associent pour une action solidaire à l’occasion de Laylat Al Kader du mois saint de Ramadan

Fidèle à son engagement sociétal, Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la marque automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, en partenariat avec Clinique la Rose, a mené une action solidaire en faveur des enfants issus de familles nécessiteuses.

Le mercredi 26 mars 2025, 15 enfants de l’association “Un Sourire Pour Tous” ont bénéficié d’une circoncision réalisée dans des conditions optimales de soin et de bienveillance.

Dans l’esprit de partage et de solidarité qui caractérise le mois sacré de Ramadan, cette initiative vise à accompagner ces familles en leur offrant un accès à des soins de qualité, tout en perpétuant une tradition importante. Les interventions ont été réalisées par une équipe médicale expérimentée de Clinique la Rose, garantissant le bien-être et la sécurité des jeunes bénéficiaires.

“Nous sommes fiers d’avoir apporté notre soutien à ces enfants et de collaborer avec l’association ‘Un Sourire Pour Tous’ pour faire de cette initiative un succès. La solidarité est une valeur essentielle pour nous, et nous continuerons à nous engager aux côtés des communautés locales pour les accompagner au mieux”, a déclaré M. Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor.

Cette action s’inscrit dans la continuité des engagements de Alpha Hyundai Motor en faveur des personnes les plus vulnérables. Convaincue que chaque geste compte, Alpha Hyundai Motor poursuivra ses initiatives solidaires pour renforcer le tissu social et apporter un sourire aux enfants et à leurs familles.

Communiqué