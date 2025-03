Les jardins des Aghlabides à Kairouan thème d’une exposition à l’espace Sadika à Gammarth

Les jardins des Aghlabides à Kairouan sont le thème d’une exposition intitulée “Murmures d’un jardin féerique des Aghlabides” qui se tiendra à la galerie Alain Nadaud sis l’Espace Sadika à Gammarth du 5 au 20 avril 2025.

Le public aura l’occasion de vivre une immersion dans l’atmosphère mystique et historique des jardins des Aghlabides à Kairouan. Le mot « murmures » évoque une voix douce et discrète, presque imperceptible. Comme si les jardins eux-mêmes racontaient leur histoire à travers le temps.

Il s’agit d’un dialogue intime entre le visiteur et la nature, où les arbres, les fleurs et les fontaines semblent chuchoter des souvenirs du passé. Le terme « jardin ancestral » renforce l’idée d’un lieu ancien chargé de sagesse et d’héritage, un espace où l’histoire et la nature coexistent harmonieusement, lit-on dans la présentation de l’exposition.

Les jardins de Kairouan, avec leur symbolisme d’oasis et leur rôle dans l’histoire de la région, sont ici présentés comme des lieux physiques, mais aussi comme témoins silencieux d’un riche passé culturel et architectural.

L’exposition, qu’elle soit composé de sculptures ou de peintures, devient alors une interprétation artistique de ces murmures. À travers les oeuvres, les artistes capturent l’essence des jardins, traduisant en formes et en couleurs ces « murmures »: le bruissement des feuilles, le clapotis de l’eau des bassins, le souffle du vent à travers les allées.

Seront exposés les oeuvres des artistes Taoufik Behi, Rabaa Skik, Emna Kahouaji et Abdellatif Behi. Les sculptures pourraient évoquer la force et la sérénité de la nature, tandis que les peintures capturent la lumière et les nuances verdoyantes de ce paysage unique.

À travers cette exposition, les visiteurs sont invités à participer à un voyage hors du temps, dans l’âme d’un jardin qui porte en lui des siècles d’histoire, de culture et de spiritualité. Les jardins de Kairouan, cœur verdoyant de cette ville millénaire, sont bien plus que de simples espaces de repos et de contemplation: ils sont le reflet d’une civilisation, d’une quête de beauté et de perfection, où l’homme dialogue avec la nature.

Fondée au 7ème siècle, Kairouan est l’une des plus anciennes et des plus importantes villes de l’Islam. Ses jardins, véritables joyaux cachés, ont longtemps été des lieux d’échanges intellectuels et spirituels, abritant poètes, penseurs et savants.

Loin de l’agitation du monde, ils murmuraient les secrets des temps anciens, révélant, à ceux qui savent écouter, les mystères de la nature et les subtilités de l’âme humaine.

L’exposition met en lumière la splendeur de ces jardins, où la rigueur géométrique se marie à la luxuriance des plantes, symbolisant l’harmonie entre ordre divin et profusion terrestre.

L’exposition qui s’étale sur une durée de 15 jours, ne manquera pas de faire un hommage à deux illustres artistes de Kairouan ; Le peintre Hammadi Skik père de Rabaa Skik ainsi que le poète Hassine Kahouagi père de Emna Kahouagi, informe les organisateurs.

À travers des œuvres contemporaines inspirées de ce patrimoine, des installations végétales et des reconstructions immersives, les visiteurs pourront redécouvrir les ambiances paisibles, les odeurs environnantes, et les jeux d’ombres et de lumière qui faisaient de ces jardins des lieux à la fois sacrés et enchanteurs.

La galerie Alain Nadaud a été fondée en 1998 par l’artiste tunisienne Sadika Keskes. Elle rend hommage à l’écrivain philosophe Alain Nadaud et fait partie intégrante de l’Espace Art Sadika situé à Gammarth, en Tunisie.

Tekiano