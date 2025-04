Célébration de la Journée Mondiale de l’eau à la Cité des Sciences à Tunis

Une célébration de la Journée Mondiale de l’eau est prévue à la Cité des Sciences à Tunis (CST), samedi 05 avril 2025 et ce au pavillon Explora de 10H00 à 16h00. La CST se mobilise pour sensibiliser le grand public à l’importance d’une gestion durable de l’eau, indispensable pour garantir l’accès à cette ressource vitale aux générations actuelles et futures.

Cet engagement s’inscrit également dans le cadre de l’Objectif de Développement Durable n°6 qui se traduit par ‘Assurer l’accès de tous à l’eau potable et à des services d’assainissement d’ici à 2030’.

Un programme riche et diversifié est prévu tout au long de la journée du samedi 5 avril 2025, comprenant des Interventions d’experts avec une présentation du Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) sur les avancées en recherche et développement visant à préserver nos ressources en eau.

Il est aussi prévu une intervention de l’Agence Allemande de Développement #GIZ sur la valorisation de l’eau comme levier d’une utilisation économe en eau pour arriver à l’équilibre hydrique.

Une exposition intitulée ‘Éliminer l’invisible : les performances des membranes face aux polluants émergents’, mise à disposition par le CERTE est présenté en marge de la journée en plus d’ateliers et démonstrations scientifiques.

A travers ces activités interactives le grand public aura la possibilité de découvrir les propriétés physico-chimiques de l’eau à travers des expériences spectaculaires comme « la fontaine de Héron » et « l’eau pour tous ».

Une démonstration didactique des eaux souterraines, des ateliers de coloriage sur l’eau virtuelle et l’économie d’eau, un concours de coloriage organisé par la SONEDE et des ateliers proposés par les chercheurs du #CERTE portant sur des solutions éco-innovantes visant à transformer les rejets hydriques industriels en ressources durables, ainsi qu’une immersion dans l’univers caché de l’eau sont au menu de la journée.

Les visiteurs pourront également profiter de visites guidées du Pavillon de l’Eau, animées par les PES de la Cité des Sciences à Tunis.

La Journée mondiale de l’eau est célébrée le 22 mars de chaque année. La préservation des glaciers est le thème de l’année 2025. Les glaciers sont indispensables à la vie. Leur eau de fonte est essentielle pour l’eau de boisson, l’agriculture, l’industrie, la production d’énergie propre et la santé des écosystèmes.

Tekiano avec CST