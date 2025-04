Le festival E-Fest revient à Ksar El Ferch : l’art numérique à l’honneur tout en préservant le patrimoine tunisien

Le festival E-Fest , l’événement tunisien dédié aux cultures numériques est de retour après plusieurs années à Ksar El Ferch à Tataouine. C’est un E-FEST CAMP qui se tiendra cette année du 11 au 13 avril 2025. Le festival mettra toujours en avant l’innovation artistique tout en promouvant la préservation du patrimoine tunisien.

L’événement propose une programmation riche incluant de la musique africaine et des ateliers d’art numérique. Le développement territorial est également au cœur des préoccupations du festival, qui vise à restaurer le site historique de Ksar El Ferch situé dans la ville de Ghomrassen dans le sud de la Tunisie.

E-FEST CAMP 2025 : Une célébration du patrimoine et de l’innovation en Tunisie

E-Fest désire s’inscrire dans une démarche de préservation du patrimoine tunisien tout en le réinventant à travers l’art, la musique et la technologie. Avec une histoire riche de plus de 13 éditions, E-FEST est devenu un acteur incontournable des arts numériques et culturels en Tunisie.

Cette année, son implantation dans ce joyau architectural marque un tournant stratégique axé sur la décentralisation et le développement territorial.

À travers des performances musicales électrisantes, des ateliers immersifs et des discussions sur des thèmes cruciaux comme la migration et la durabilité environnementale, le festival se positionne comme un pont entre tradition et innovation.

Programme de E-FEST CAMP 2025 : une programmation riche pour tous les publics

E-FEST CAMP 2025 propose une programmation variée qui rassemble artistes locaux et internationaux. Parmi les têtes d’affiche figurent Raina Rai (Algérie), Erkez Hip Hop (Tunisie), Zar Elektrik (Maroc/France), et Noura Mint Seymali (Mauritanie).

Ces performances musicales s’accompagnent d’ateliers pratiques pour initier les participants aux technologies modernes telles que le podcasting, la création numérique avec TouchDesigner, et le théâtre en réalité virtuelle.

Le programme de E-Fest CAMP inclut également une résidence artistique intitulée “داخل قونة / Inner Gouna”, qui offrira une expérience immersive inspirée de la pièce Gouna.

En parallèle, des discussions enrichissantes dans l’espace l’Agora permettront d’aborder des enjeux contemporains tout en favorisant les échanges entre experts et participants.

Billetterie du E-Fest Camp : un modèle inclusif au service du patrimoine Tunisien

E-FEST CAMP adopte un modèle de billetterie inclusif où les participants peuvent payer selon leurs moyens. C’est un modèle du prix libre et conscient qui est proposé avec pour objectif rendre l’art et la culture accessibles à tous, en s’adaptant aux moyens de chacune et chacun.

Les tarifs vont de 10 TND à 50 TND par jour selon les formules demandées et les solutions d’hébergement détaillées sur le site de l’évenement. Les fonds collectés seront directement investis dans la restauration de Ksar El Ferch, soulignant ainsi l’engagement social du festival.

Avec plus de 3 000 participants attendus, une portée médiatique dépassant les 50 000 personnes grâce aux réseaux sociaux, et la mobilisation de 53 artistes représentant divers styles musicaux et cultures, l’impact du festival promet d’être significatif.

L’ association Echos Electrik, organisatrice du festival, indique qu’en participant à cet événement unique, vous contribuerez non seulement à préserver un patrimoine précieux mais aussi à promouvoir la créativité et l’innovation pour un avenir durable. Rejoignez E-FEST CAMP 2025 pour célébrer la richesse culturelle tunisienne tout en explorant les possibilités infinies offertes par l’art et la technologie.

Le festival E-FEST a été lancé en 2007.Pionnier du genre, il se présente comme un festival dédié aux cultures numériques regroupant les univers de la musique, de l’image et des arts visuels.

