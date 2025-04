Emploi – Tunisie : Le groupe Allemand PRETTL lance une unité industrielle qui devrait générer 500 emplois

Le groupe industriel allemand PRETTL, spécialisé dans la fabrication de câbles automobiles, annonce l’implantation d’une nouvelle unité de production en Tunisie. Ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique d’investissement étranger en Tunisie, devrait générer 500 emplois dans les prochains mois.

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rencontré, mercredi, Rolf PRETTL, président exécutif du groupe allemand, pour discuter de l’avancement du projet. Lors de cette réunion, tenue au siège du ministère, le responsable allemand a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution des préparatifs pour le lancement de cette unité industrielle.

Rolf PRETTL a mis en avant plusieurs facteurs clés qui ont influencé la décision du groupe d’investir en Tunisie :

– Un climat d’investissement favorable, soutenu par des réformes économiques et des incitations aux entreprises étrangères.

– Une position géographique stratégique, facilitant l’exportation vers l’Europe et l’Afrique.

– Une main-d’œuvre qualifiée, compétente dans le secteur industriel et automobile.

-Un Soutien Actif des Autorités Tunisiennes

Le ministre de l’Économie a affirmé que son département assurera l’accompagnement nécessaire au groupe PRETTL pour garantir un démarrage rapide et efficace des opérations.

Cet engagement s’inscrit dans la volonté du gouvernement tunisien de favoriser les investissements étrangers et de dynamiser le marché de l’emploi à travers des partenariats industriels à haute valeur ajoutée.

Tekiano avec TAP