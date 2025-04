Firas Gattoussi toujours numéro 1 Mondial et Olympique au Taekwondo en Avril. Le champion olympique tunisien Firas Gattoussi confirme son statut de leader incontesté dans cette discipline sportive!

Il conserve la première place aux classements mondial et olympique pour le mois d’avril 2025, dans la catégorie des -80 kg, affiché sur site worldtaekwondo.org.

Grâce à ses résultats impressionnants et sa constance dans les grandes compétitions, Firas Gattoussi reste en tête du classement mondial et olympique. Cette position lui permet d’aborder les prochaines échéances internationales avec une avance stratégique sur ses concurrents et de se positionner comme l’un des favoris pour les grandes compétitions à venir.

L’autre champion Tunisien dans la même catégorie, Mohamed Khalil Jendoubi est toujours dans le Top 3 Mondial dans la catégorie des -58 kg. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris 2024, Mohamed Khalil Jendoubi, maintient sa troisième place au classement mondial.

Il perd une place au classement olympique et occupe désormais la 4e position. Une légère baisse qui ne remet pas en question son statut d’athlète d’élite prêt à rebondir lors des prochaines compétitions.