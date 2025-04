Goethe-Institut Tunis organise masterclasses et projection en avril et mai 2025 : Un regard sur l’art et le cinéma

Goethe-Institut Tunis organise masterclasses et projection en avril et mai 2025 sous le thème “Un regard sur l’art et le cinéma”. En partenariat avec Archivart, la série de masterclasses est destinée aux artistes, curateurs, professionnels et passionnés de l’art.

La masterclass du 05 et 06 avril, titrée ‘The Art Practice | On Drawing with Light’ (La pratique de l’art | Dessiner avec la lumière), sera encadrée par Steve Sabella, artiste et auteur, basée à Berlin en Allemagne, qui partagera son expertise et sa vision unique du monde de l’art.

Dans cette masterclass exclusive, les participants auront un accès privilégié au processus créatif de Sabella, développé au fil de trois décennies de pratique artistique. Que ce soit à travers la photographie, l’art vidéo ou les installations photographiques, son travail suscite toujours une profonde réponse émotionnelle et intellectuelle, invitant à la réflexion critique et au dialogue.

Les masterclasses se dérouleront à la Fondation Tunisie pour le Développement au Kram et sont ouvertes aux professionnels et passionnés d’art. L’inscription est obligatoire via ce lien : https://www.goethe.de/ins/tn/fr/ver.cfm?event_id=26549313

Par ailleurs, le film muet Gondola, un film poétique de Veit Helmer sera projeté lundi 7 avril 2025 à 20h30 et ce dans le cadre du Filmklub au Goethe-Institut Tunis. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur, modéré par Hela Ben Khedher, pour échanger sur les thématiques du film et son univers visuel. Entrée libre et gratuite sur inscription.

Le masterclass de Charlotte Bank, aura lieu les 17 et 18 mai 2025, à Tunis. Le programme vous sera bientôt partagé.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis