Sortie de Nintendo Switch 2 : révolution dans le monde du gaming ou simple évolution de la Switch?

La Nintendo Switch 2, a été annoncée lors du Nintendo Direct, la présentation en ligne diffusée par Nintendo qui s’est déroulée mercredi 2 avril 2025, marquant une nouvelle étape dans l’histoire des consoles hybrides de la firme japonaise.

Mais en quoi cette console se distingue-t-elle de son prédécesseur la Switch, quels sont les jeux phares qui accompagnent son lancement, et pourquoi sa sortie suscite-t-elle des controverses ?

Différence entre la Switch 1 et la Switch 2

Les nouveautés de Nintendo Switch 2 sont nombreuses. C’est une console à la fois portable et qui se branche sur la télé, avec des manettes plus grandes, détachables et magnétiques qui se clipsent.

La console conserve l’esprit hybride de la première génération, mais elle introduit plusieurs améliorations notables comme un écran LCD de 7,9 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, plus grand et performant contre un écran de 6,2 pouces en 720p pour la Switch originale.

Cependant, contrairement aux attentes, elle n’intègre pas d’écran OLED, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs. Le dock inclut désormais un ventilateur interne pour éviter la surchauffe pendant les longues sessions de jeu.

Elles offrent également une nouvelle fonctionnalité permettant de les utiliser comme une souris sur une surface plane, un ajout intéressant pour les jeux stratégiques comme Civilization VII.

La console peut désormais afficher des jeux en 4K lorsqu’elle est dockée, bien que cette fonctionnalité soit limitée à certains titres. Elle dispose également d’une capacité de stockage interne augmentée à 256 Go, soit huit fois celle de la première génération.

Jeux exclusifs Switch 2, jeux phares du lancement

Nintendo mise sur des titres exclusifs et très attendus pour accompagner le lancement de la Switch 2 :

– Mario Kart World : Une version revisitée du célèbre jeu de course qui promet des graphismes en 4K et une expérience multijoueur enrichie.

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Enhanced Edition : Une version optimisée pour tirer parti des capacités graphiques et techniques de la nouvelle console.

– The Duskbloods, un RPG sombre développé par From Software exclusivement pour la Switch 2, qui pourrait séduire les amateurs de défis exigeants.

Ces jeux viennent compléter une bibliothèque déjà impressionnante héritée de la première génération, avec des titres comme Super Smash Bros. Ultimate et Super Mario Odyssey, toujours compatibles avec la nouvelle console.

Pourquoi la sortie de la Switch 2 est-elle controversée ?

Malgré ses innovations, la Nintendo Switch 2 n’a pas échappé aux critiques. Elle est d’abord proposée avec un prix élevé, annoncé autour de 399 €, certains joueurs estiment que l’écart technologique avec la première génération ne justifie pas cette hausse significative.

Alors que la Nintendo Switch OLED, sortie en 2021, avait introduit un écran OLED offrant des couleurs plus vives et un meilleur contraste, la Switch 2 revient à un écran LCD. Ce choix est perçu comme un recul technologique.

La console présente une compatibilité limitée avec les anciens accessoires; les nouveaux Joy-Cons ne sont pas compatibles avec les modèles précédents, ce qui oblige les utilisateurs à investir davantage s’ils souhaitent jouer avec plusieurs manettes.

Par ailleurs, la sortie intervient dans un contexte où des consoles comme le Steam Deck ou le PlayStation Portal gagnent en popularité, offrant des alternatives puissantes aux joueurs exigeants.

