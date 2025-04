EFE Tunisia lance un appel à candidatures pour rejoindre la la nouvelle génération d’entrepreneurs verts. C’est une nouvelle édition de son programme dédié à l’entrepreneuriat vert, dans le cadre du Danish Arab Partnership Program – Youth Empowerment and Inclusion project.

L’appel à candidatures s’adresse aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans basés à Sfax, Médenine, Jendouba, Kairouan, Gabès, Tozeur ou Gafsa qui désirent développer leur projet éco-innovant.

Une formation intensive de 5 jours pour maîtriser les outils du business plan vert est proposée. EFE Tunisia assurera l’intégration dans un réseau national d’entrepreneurs engagés pour la transition écologique.

Ce programme est réalisé en partenariat avec la Danish Chamber of Commerce, avec le soutien du Ministère des Affaires Étrangères danois, et en collaboration avec nos partenaires locaux : l’ANETI, les centres d’affaires de Médenine, Gabès, Sfax, Gafsa et Tozeur.

Pour s’inscrire, remplissez le formulaire de l’Appel à Candidatures pour Programme d’Entrepreneuriat Vert: https://bit.ly/4cobes8 . La date limite de candidature est fixée pur le 30 avril 2025.

