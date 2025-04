L’autisme en Tunisie : quelque 200 mille enfants concernés

L’autisme en Tunisie concerne quelque 200 mille enfants. Le ministère de la santé a fait savoir à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, (le 2 avril) que le dépistage précoce du trouble du spectre de l’autisme est nécessaire pour faciliter l’intégration scolaire et sociale de l’enfant.

Le ministère a souligné que la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme en Tunisie vise à renforcer la compréhension de l’autisme et à améliorer la prise en charge et l’accompagnement des enfants atteints de ce trouble.

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’autisme, aussi appelé trouble du spectre autistique, regroupe diverses affections liées au développement du cerveau. Il touche environ un enfant sur 100.

Les caractéristiques peuvent être détectées chez le jeune enfant mais souvent, l’autisme n’est diagnostiqué que bien plus tard, indique l’OMS sur son site web.

“Les capacités et les besoins des personnes autistes sont variables et peuvent évoluer au fil du temps. Alors que certaines personnes atteintes d’autisme sont capables de vivre de façon autonome, d’autres souffrent de graves handicaps qui nécessitent des soins et une aide toute leur vie durant”, lit-on de même source.

L’OMS souligne que la prise en charge des personnes autistes doit s’accompagner de mesures prises aux niveaux communautaire et sociétal pour rendre leur environnement physique plus accessible, leur milieu social plus accueillant et les mentalités plus solidaires.

Tekiano avec TAP