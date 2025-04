L’Avenue Habib Bourguiba de Tunis sans voitures ce weekend

L’Avenue Habib Bourguiba de Tunis sera fermée à la circulation des véhicules ce weekend, samedi 5 et dimanche 6 avril 2025. C’est la deuxième édition de l’évènement ” Deux jours sans voitures ” après un premier essai organisé durant le premier weekend de janvier 2025.

Une réunion de travail a eu lieu récemment au siège du gouvernorat de Tunis sous la présidence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, pour préparer cette manifestation.

L’événement Deux jours sans voitures à l’Avenue de Tunis s’inscrit dans une démarche de transition écologique et de réflexion sur les alternatives à la voiture en ville et s’accompagne de manifestations culturelles et sportives

Cette initiative, qui ambitionne de promouvoir une mobilité plus durable, avait bien fonctionné en janvier 2025 et a animé la capitale Tunis le temps d’un weekend. Les citoyens auront l’occasion de profiter d’un espace urbain temporairement libéré de la circulation automobile.

Tekiano