Microsoft fête ses 50 ans : Retour sur un demi-siècle d’innovation et de technologie

Microsoft fête ses 50 ans ce vendredi 4 avril 2025, marquant un jalon exceptionnel dans l’histoire de l’innovation technologique. Fondé en 1975 à Albuquerque, l’entreprise américaine fondée par par Bill Gates et Paul Allen, rend hommage à ses débuts modestes et audacieux en publiant le code source d’Altair BASIC, premier logiciel développé par la firme.

Bill Gates partage à l’occasion de l’anniversaire de Microsoft, sur son blog, un article retraçant la création de “Micro-Soft” en 1975 avec Paul Allen, ainsi que leur premier contrat historique avec MITS pour l’Altair 8800. Ce geste symbolique permet aux passionnés de découvrir les origines de Microsoft.

Dans les années 1980, Microsoft devient un acteur clé en fournissant MS-DOS à IBM pour ses ordinateurs personnels, puis en 1985, Microsoft lance Windows 1.0, qui marque le début de son règne sur les systèmes d’exploitation graphiques.

Windows a introduit une interface graphique conviviale qui a rendu les ordinateurs accessibles à un public non technique. Il a dominé le marché des systèmes d’exploitation, avec une part de marché dépassant 90 %, et reste un pilier de l’informatique personnelle.

En 1990, Microsoft introduit la suite Office (Word, Excel, PowerPoint), qui devient un standard de la bureautique. Elle devient pionnière dans le développement de logiciels emblématiques comme MS-DOS et Windows.

Les années 90 sont aussi marquées par le lancement de Windows NT pour serveurs et la diversification vers des produits grand public comme Encarta et Flight Simulator. En 1995, Microsoft entre dans l’ère Internet avec MSN et Internet Explorer.

Avec Satya Nadella comme PDG depuis 2014 qui prend la place de Ballmer (PDG de l’entreprise de 2000 à 2014), l’entreprise n’a cessé d’innover en diversifiant ses activités notamment dans le secteur des consoles de jeux-vidéos avec Xbox (dont le premier modèle a été lancé en 2001), dans le cloud computing grâce à Azure, et plus récemment dans l’intelligence artificielle.

La firme a essayé de s’imposer dans le marché des smartphones avec des essais comme Microsoft Lumia en 2014, mais n’a pas su faire face à la concurrence.

Microsoft réalise des acquisitions stratégiques avec le rachat de LinkedIn en 2016 et GitHub en 2018 pour renforcer sa position dans les réseaux professionnels et le développement logiciel.

À travers cet anniversaire historique, Microsoft reconnaît et célèbre les contributions majeures de figures emblématiques telles que Bill Gates, Paul Allen, Steve Ballmer et Satya Nadella, qui ont chacun joué un rôle essentiel dans l’essor de l’entreprise.

Aujourd’hui, avec une capitalisation boursière avoisinant les 3000 milliards de dollars et un impact indéniable dans les domaines du cloud et de l’IA, Microsoft continue d’inspirer et de façonner l’avenir de la technologie.

