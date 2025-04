Forum des Mobilités , Étudier en France 2025 : une tournée exceptionnelle à Tunis, Sousse et Sfax

Le Forum des Mobilités , Étudier en France revient en force pour sa 3ᵉ édition avec un tout nouveau format en tournée nationale à travers trois grandes villes de Tunisie, Tunis, Sousse et Sfax, informe Campus France Tunisie.

Cet événement incontournable pour les étudiants Tunisiens et étrangers souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France se tiendra :

– Le 9 avril 2025 à l’Institut français de Tunis, de 10h00 à 17h00

– Le 11 avril 2025 à l’Institut français de Sousse, de 10h00 à 17h00

– Le 12 avril 2025 à l’Institut français de Sfax, de 10h00 à 17h00

Un rendez-vous unique pour découvrir les opportunités d’études en France

Ce forum rassemble plus de 50 participants et 30 établissements français, parmi lesquels figurent de grandes écoles de commerce, d’ingénierie et des universités renommées. Les visiteurs pourront également assister à plus de 30 conférences et découvrir plus de 300 formations dans divers domaines.

Les établissements français qui seront présents :

CY Tech , Institut Mines-Télécom Business School, Grenoble INP – UGA, École Ducasse – Paris Studio Join a School in France, Ecole d’Ingénieurs ISIS, Conservatoire national des arts et métiers, Groupe ISC Paris, École Ducasse.

Rennes School of Business, NEOMA Business School, NEOMA Business School,EDC Paris Business School Y SCHOOLS, ISTEC Business School, i2l.metz MediaSchool International, DSTI School of Engineering.

EM Strasbourg Business School, Excelia, Groupe ESPI – École Supérieure des Professions Immobilières, EM Normandie Business School KEDGE Business School OMNES Education Groupe HEMA : Esm-a, Iseam, Esci et Iseadd Campus MLV-Paris.

Esigelec FIGS Education, IÉSEG School of Management Ilec Creative & Business School Pôle Léonard de Vinci Junia Ingénieurs.

Des établissements tunisiens partenaires de la France seront aussi présents pour présenter leurs programmes conjoints. En plus des stands d’information, les visiteurs auront accès à des ateliers pratiques.

Des rencontres personnalisées avec les représentants d’écoles, ainsi que la possibilité de participer à des jeux concours avec des billets d’avion et d’autres cadeaux surprises à gagner sont aussi au programme.

Un événement gratuit, ouvert à tous et riche en contenu

Organisé par Campus France Tunisie, en partenariat avec des institutions clés comme l’Institut français de Tunisie, l’OFII Tunisie, et le Consulat général de France à Tunis, ce forum est gratuit et ouvert au public.

Il s’adresse aux lycéens, étudiants, parents et professionnels intéressés par les études supérieures en France.

Pour consulter le programme complet et vous inscrire, rendez-vous sur le site : www.forum2025.tn. A noter que l’inscription est gratuite.

Tekiano