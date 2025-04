La pièce de théâtre Bel abîme, une adaptation du roman éponyme de l’écrivain franco-tunisien Yamen Manaï paru en 2021 aux Editions Elyzad, sera présentée sur la scène du Théâtre Le 4ème Art à Tunis, dans le cadre d’une avant-première tunisienne.

Le roman multiprimé de Yamen Manai a été adapté pour la scène par le metteur en scène belge Michel Delvigne. La pièce Bel abîme donne vie à un récit poignant et engagé, porté par l’interprétation intense du comédien Missoum Slimani.

Le livre Bel Abîme avait remporté le Prix de la Littérature arabe 2022 décerné par l’IMA, mais aussi le prix Orange du livre en Afrique, le prix Micheline, le prix de l’Algue d’or, le prix Texto 2022 de l’Université Sorbonne Nouvelle, le prix La Passerelle, le prix Flaubert en plus d’une mention spéciale du prix Ahmed Baba de la littérature africaine et plein d’autres..

L’œuvre explore les tourments intérieurs d’un adolescent en rupture avec son entourage et la société, offrant un regard profond sur les violences systémiques et la quête de liberté.

Plus que jamais d’actualité, le roman explore les thématiques de la violence familiale et la vulgarisation de la violence en général, notamment dans l’espace public en plus de la maltraitance animale et la cruauté envers les animaux de la rue.

La peur de la rage animale qui engendre une rage humaine est détaillée dans cette oeuvre marquante et bouleversante, à travers les yeux d’un adolescent tunisien qui subit les cruautés d’un monde injuste…

Synopsis de Bel Abime : Dans son récit, le narrateur prend vivement à parti ses interlocuteurs avec une ironie mordante et sans la moindre déférence. Les charges qui pèsent contre lui sont sérieuses, mais le jeune homme affirme ne rien regretter.

Se dévoilent les raisons qui l’ont poussé à la colère et au crime : un père froid qui l’a toujours humilié, ignoré ; une société gouvernée par les apparences et l’omniprésente religion ; la domination sans partage des plus forts sur les plus faibles ; la pauvreté, la saleté, le mépris des animaux et de l’environnement.

Heureusement, il a Bella, le chien qu’il a recueilli tout petit, contre le gré de ses parents. Ensemble ils ont grandi, se sont protégés mutuellement et sont devenus forts. Entre eux, un amour inconditionnel.

Mais dans ce pays, le gouvernement ordonne de tuer les chiens « pour que la rage ne se propage pas dans le peuple ». Pourtant la rage est déjà là. Alors quand Bella a été tuée, il a bien fallu la venger…

L’auteur Yamen Manaï sera présent à l’issue de la présentation de la pièce de théâtre, accompagné du metteur en scène Michel Delvigne et de l’acteur Missoum Slimani pour échanger avec le public présent et expliciter le processus créatif.

La pièce de théâtre Bel abîme adapté du roman de Yamen Manai est proposée par l’Institut français de Tunisie (IFT), en collaboration avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles Tunisie et le Théâtre National Tunisien.

La pièce qui a déjà été jouée à Bruxelles, en Belgique en 2023, est prévue sur scène pour la première fois en Tunisie, vendredi 11 avril 2025 à 20h00. Les billets sont disponibles au prix de 20 TND.

Tekiano