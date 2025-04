La Tunisie à l’exposition universelle au Japon ‘Expo 2025 Osaka’ du 13 avril au 13 octobre

La Tunisie marquera sa présence sur l’île artificielle de Yumeshima, à Osaka dans la région du Kansai au Japon, dans le cadre de l’Exposition Universelle «Expo 2025 Osaka», qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 . Cette exposition se tiendra sous le thème « Designing Future Society for Our Lives » pendant 6 mois à partir du 13 avril.

Placé sous le thème « Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain », cet événement d’envergure mondiale attend près de 30 millions de visiteurs issus de 170 pays du monde entier.

Une journée d’information dédiée à l’annonce officielle de la participation tunisienne à Expo 2025 Osaka, a été organisée le 4 avril 2025 à la Maison de l’Exportateur-Tunis, et ce, en présence du Commissaire Général de la Tunisie à l’Exposition Universelle 2025, M. Mourad Ben Hassine, de Son Excellence l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, S.E. M. Takeshi Osuga.

Les membres du Comité nationale de pilotage Expo 2025 ont participé à cet évènement ainsi des représentants des médias et des personnalités, ayant pris part aux travaux préparatifs, à l’instar des membres du Comité de soutien, le Président de l’Association d’Amitié Tuniso-Japonaise, M. Salah Hannachi ainsi que de la Représentante Résidente de la JICA en Tunisie, Mme Miyata Mayumi.

Dans ce cadre, M. Mourad Ben Hassine a déclaré : « Le Pavillon National reflète la singularité de la Tunisie par son passé, son présent et son futur, sur une thématique que nous avons adoptée depuis le démarrage des préparatifs : ‘Partenariat dans les domaines de l’innovation, la science et les technologies – « PIST for Saving Lives, through “WEEDS” (Eau, Energie, Environnement, Régime alimentaire et Durabilité) ».

Et d’ajouter : « A travers l’architecture du Pavillon Tunisien nous avons essayé de faire un pont entre les deux cultures japonaise et tunisienne ».

Pour sa part, S.E. M. Takeshi Osuga a annoncé : « C’est la troisième fois que le Japon accueille l’Exposition Universelle (1970, 2005 et 2025). Les Expositions Universelles, qui se tiennent tous les cinq ans pour une durée de six mois, constituent les plus grands évènements dans le monde, notamment en termes de visiteurs. D’ailleurs l’Expo 2025 Osaka accueillera environ 28 millions de visiteurs, y compris 3,5 millions d’étranger ».

Et de conclure : « Je suis ravi de voir la Tunisie participer et contribuer au succès de cet évènement majeur ».

La journée d’information a été animée par la projection en avant-première des vidéos 3D du Pavillon National et de l’état d’avancement des préparatifs de la participation tunisienne à l’Expo 2025 Osaka. Cette immersion visuelle a permis aux participants de mieux appréhender le concept architectural, les thématiques développées ainsi que l’expérience proposée aux visiteurs.

Présentation du Pavillon Tunisien à Expo 2025 Osaka

Le Pavillon National se dresse comme un écho vivant de la Tunisie, vibrant entre délicatesse et puissance. La façade, telle une invitation, mêle la pureté du jasmin, symbole d’hospitalité, à la force d’une mosaïque authentique, gardienne des récits millénaires. Ce tableau repose sur un socle rouge écarlate, fusion parfaite des couleurs Tunisiennes et Japonaises, unissant deux mondes dans une harmonie subtile.

Ainsi, le Pavillon National met en évidence la richesse du patrimoine culturel, civilisationnel et traditionnel à travers une exposition des artefacts de l’art artistique traditionnel et tunisien, qui expriment les particularités et la richesse des identités culturelles du pays avec la participation d’artisans d’El Jem, Djerba, Gafsa, Le Kef et Nabeul.

Il s’agit de la peinture artistique exposée sous forme d’une mosaïque pour incarner une image de l’olivier « Al-Chraff » considéré comme l’un des plus anciens oliviers d’El Alâa et existe depuis environ 2500 ans ; des carreaux de céramique peints à la main de Nabeul utilisées dans la préparation des espaces ; de la literie ; du bois d’olivier utilisés dans la fabrication des matériaux durables, des industries traditionnelles exploitées dans les composants du Pavillon…

En fait, le concept du Pavillon National est axée sur trois composantes : gestion et utilisation optimale des ressources en eau ; patrimoine alimentaire et produits locaux pour une bonne santé ; et progrès en science et en médecine.

Composants architecturaux du Pavillon National

Le projet de conception architecturale innovant du Pavillon National se caractérise par l’invitation du visiteur à un voyage culturel à travers lequel l’histoire se reflète dans une vision d’un avenir contemporain.

Ce voyage immersif se résume comme suit :

L’Écho : première station, ouvre le voyage. Ici, les hologrammes des masques carthaginois prennent vie, racontant des histoires enfouies. Chaque goutte d’eau devient un trésor, rappelant la sagesse ancestrale de la gestion de l’eau dans ces terres arides. Les murmures des ancêtres s’élèvent, critiquant les maux modernes : la pollution, le réchauffement, la destruction de ce trésor précieux. Chaque reflet, chaque son, marque l’esprit des visiteurs.

L’Élan : invite ensuite à une plongée dans l’immensité. Dans la pénombre, le désert tunisien s’étend sous un ciel étoilé. Ce passage est un espace suspendu entre deux mondes, où la petitesse de l’homme face à l’univers se révèle dans le silence. Des boîtes magiques vont délivrer des histoires captivantes du passé.

L’Éveil : un espace immaculé. Ici, la modernité tunisienne s’expose, resplendissante. La Tunisie se présente comme un carrefour de savoirs, ouverte à l’innovation et aux collaborations internationales. Chaque image, chaque son, est un hommage à un pays en mouvement, ancré dans l’avenir mais nourri par ses racines profondes.

En sortant, le visiteur traverse un jardin de jasmins, enivré par l’odeur de ces fleurs éphémères, comme un dernier souffle de bonheur simple et pur. Ce voyage restera à jamais gravé dans la mémoire du visiteur, comme un écho de la Tunisie résonnant à travers le temps et l’espace.

Dans ce sanctuaire vibrant, les saveurs de l’art culinaire tunisien enchantent les sens : chaque plat, une ode à la terre, mêlant santé et délices. Les trésors de l’artisanat ancestral, façonnés avec passion et respect pour la nature, racontent des histoires de créativité et de tradition, un vibrant hommage au savoir-faire millénaire tunisien.

Evènements clés en marge de l’Expo 2025

La participation tunisienne sera animée par des rendez-vous phares établis pour garantir une stratégie d’affluence des visiteurs, notamment la Journée nationale Tunisie le 13 Août et la journée économique le 18 Août, juste avant la tenue de la Conférence TICAD 9 au Japon.

La Tunisie prendra aussi part aux semaines thématiques avec un focus sur deux concepts singuliers « OVOP : One Village, One Product » et « ONSEN : tourisme thermal », en mettant en avant la richesse de notre patrimoine culinaire et touristique, ainsi que les ponts de partenariat avec le Japon, et ce, afin de dynamiser la coopération bilatérale.

Cerise sur le gâteau, le « Kendo », art martial et sport emblématique au Japon, voire une culture ancrée dans le savoir-faire japonais et savoir-être des citoyens japonais dès leur jeune âge, a été à l’honneur lors de cet évènement avec un spectacle inaugural de l’équipe national du Kendo qui sera à l’honneur dans les « TICAD Games », en marge de TICAD 9, et qui feront le détour à Osaka.

L’Edition d’un timbre spécial Expo 2025 Osaka sera aussi lancée par la Poste Tunisienne ainsi qu’une édition spéciale sur l’huile d’olive tunisienne.

Enfin, les membres du Comité national et du Comité de soutien et des représentants des différentes structures impliquées dans les préparatifs des différents évènements ont témoigné leur vision et contribution à ce projet national, en l’occurrence la Direction Générale de la Diplomatie économique et culturelle au sein du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Immigration et des TRE, l’ONA, l’ONTT, la FIPA, le Packtec, le TICDCE, l’ONH, la Chambre Mixte Tuniso-Japonaise du Commerce et de l’Industrie et l’UTICA.

Tekiano avec communiqué