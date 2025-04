Bespoke AI Laundry avec AI Home permet un soin du linge plus intelligent et plus efficace

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé le lancement de ses nouveaux lave-linge et sèche-linge – Bespoke AI Laundry avec AI Home – qui intègrent des écrans et un design Bespoke pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Les produits Bespoke AI Laundry de cette année intègrent les écrans AI Home de 7 pouces, prolongeant ainsi la vision « Écrans partout » de Samsung, présentée pour la première fois lors du CES 2025. Ces écrans offrent un contrôle et une surveillance intuitifs des informations essentielles liées à l’expérience de la blanchisserie, telles que les cycles de lavage et les niveaux de détergent restants.

Ils mémorisent également les habitudes des utilisateurs et tiennent compte des besoins périodiques et saisonniers, suggérant des cycles appropriés pour éviter d’avoir à réfléchir au bon cycle à chaque fois. L’AI Home fait également office de hub central permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils connectés, tout en profitant de vidéos ou de musique en ligne.

« L’an dernier, le lancement du Bespoke AI Laundry Combo a marqué le début de l’intégration d’écrans dans nos produits, permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations essentielles sur la lessive et le contrôle de la maison », explique Jeong Seung Moon, EVP and Head of the R&D Team for Digital Appliances Business de Samsung Electronics.

« Cette année, nous sommes ravis de dévoiler la gamme complète Bespoke AI Laundry, qui répond à un plus large éventail de besoins des clients et leur permet de profiter de ces écrans pratiques. »

Les ensembles de lave-linge et de sèche-linge Bespoke AI sont conçus pour simplifier les routines de lavage grâce à des algorithmes et des capteurs d’IA avancés, optimisant les performances de lavage et de séchage tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Les fonctions AI Wash et AI Dry d’origine sont remplacées par AI Wash+ et AI Dry+, avec des capacités de détection des tissus améliorées afin de garantir un lavage et un séchage efficaces et de haute qualité pour une plus grande variété de types de tissus.

Parallèlement à l’ensemble lave-linge et sèche-linge, un modèle combiné lave-linge et sèche-linge de grande capacité est également proposé aux utilisateurs à la recherche d’un appareil compact et tout-en-un capable de remplir les deux fonctions tout en occupant un espace limité. Le combiné intègre l’AI Home, l’AI Wash+ et l’AI Ecobubble™ comme le lave-linge Samsung, et sèche les vêtements grâce à une méthode de condensation.

Combinaison de lave-linge et de sèche-linge d’une capacité de 9 kg et d’une efficacité de lavage accrue

Après le dévoilement du Bespoke AI Washer pendant l’IFA 2024, l’ensemble lave-linge et sèche-linge d’une capacité de 9kg sera lancé en Europe. L’ensemble intègre le système AI Home de 7 pouces, qui offre des fonctions de contrôle et de connectivité intuitives à un public plus large.

Le lave-linge, conçu pour être très efficace afin de répondre aux besoins du marché européen, consomme jusqu’à 55 % d’énergie en moins que les exigences minimales en matière d’efficacité pour un classement en catégorie A.

Il prend également en charge le nettoyage en profondeur en optimisant l’utilisation de l’eau et du détergent grâce à AI Wash, et assure un lavage en douceur tout en améliorant l’élimination des salissures grâce à AI Ecobubble™. QuickDrive™, disponible avec 11 cycles différents, peut réduire le temps de lavage jusqu’à 50 % sans compromettre les performances de nettoyage.

Le sèche-linge assorti est doté du système AI Dry+, capable de sécher avec précision en détectant quatre types de tissus – Normal, Jean, Serviettes et Synthétiques. Cela permet à la machine de sécher avec précision tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 10 % et le temps de séchage jusqu’à 15 %.

QuickDrive™ est également utile lorsque les utilisateurs ont besoin de sécher leur linge à la fois rapidement et en douceur, en réduisant le temps de séchage jusqu’à 35 % grâce aux réglages automatiques du compresseur Inverter.

Avec le lancement de ces nouveaux produits, Samsung continue de repousser les limites de l’innovation en proposant des appareils hautement intelligents, efficaces et esthétiques qui simplifient la vie quotidienne en offrant une plus grande commodité aux utilisateurs.

