Foire Internationale du Livre de Tunis 2025 : Finalisation des préparatifs de la 39e édition du FILT

La Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT), prévue du 25 avril au 4 mai 2025 constitue un rendez-vous culturel d’envergure. Une séance de travail a réuni la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, le directeur de cette édition, Mohamed Salah Kadri, ainsi que des représentants de l’Union des écrivains tunisiens et de l’Union des éditeurs tunisiens.

Ce moment d’échange a permis de faire le point sur les derniers détails organisationnels liés 39e édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, notamment ceux liés au pavillon du ministère des Affaires culturelles et au stand du pays invité d’honneur.

La ministre a insisté sur l’importance d’une coordination fluide et rigoureuse entre les institutions concernées, soulignant que cette édition doit se hisser à la hauteur de l’événement qu’est la FILT pour les écrivains, éditeurs et lecteurs tunisiens et internationaux.

Le pavillon du ministère des Affaires culturelles, au cœur de cette nouvelle édition, sera animé par une programmation littéraire et artistique riche et variée. Lectures publiques, rencontres d’auteurs, débats intellectuels et hommages sont prévus afin de faire vivre la littérature au plus près des visiteurs.

Grâce à la mobilisation des différentes directions culturelles et au soutien des éditeurs et écrivains, la FILT 2025 s’annonce comme une plateforme d’échanges culturels prometteuse, fidèle à son rôle de carrefour méditerranéen du livre.

La ministre a également pris connaissance de l’état d’avancement des préparatifs de l’exposition de caricatures de l’artiste Aly Abid, qui met en lumière plusieurs figures emblématiques tunisiennes dans les domaines du théâtre, du chant, de la littérature, etc.

