Gabès Cinéma Fen de retour du 26 avril au 1er mai 2025 et sans compétitions

Gabès Cinéma Fen est de retour du 26 avril au 1er mai 2025 et sans compétition. Pour sa septième édition, Gabès Cinéma Fen, GCFen, adopte une approche résolument différente en renonçant à tout format compétitif.

Le comité de ce festival du sud, qui se positionne comme un espace de rencontres et de débats, privilégiant la réflexion collective et la mise en avant de l’innovation artistique, a nommé la productrice Sarra Maali à sa tête aux côtés du photographe de renom Sofian El Fani.

Organisé par l’association Focus Gabès, l’événement se distingue par son choix stratégique qui vise à encourager la créativité libre et à favoriser les échanges entre cinéastes, créateurs et passionnés d’arts visuels.

Gabès Cinéma Fen se démarque des autres festivals en offrant un terrain d’expression privilégié à ceux qui souhaitent partager leurs expériences et leur vision artistique sans subir la pression du jugement compétitif.

Une Programmation qui valorise la réflexion, la recherche et l’interaction

Le festival GCFen redouble d’audace en proposant une programmation qui valorise l’exploration, la réflexion, la recherche et l’interaction. Le festival devient ainsi un lieu de débats et d’échanges riches entre cinéastes, créateurs indépendants et festivaliers, autour d’œuvres marquées par leur singularité esthétique et leur profondeur intellectuelle.

La section Art Vidéo, orchestrée par Fatma Kilani en collaboration avec Malek Gnaoui, s’inscrit dans une démarche de remise en question des codes établis, en invitant le public à explorer des formes d’expression visuelle innovantes et immersives.

Par ailleurs, la section de la réalité virtuelle, dirigée par Mohamed Arbi Soualhia, offre des expériences inédites qui mettent en relief l’aspect expérimental et interactif du festival.

Ce choix éditorial, déconnecté de toute logique compétitive, permet de concentrer toute l’attention sur la qualité et l’originalité des œuvres présentées, favorisant ainsi une rencontre authentique entre l’œuvre et son public.

Impact et engagement culturel accentués

Gabès Cinéma Fen renforce son engagement en faveur d’un dialogue ouvert autour de questions sociétales et environnementales, depuis sa fondation en 2019. Installé au cœur de Gabès, ville aux défis écologiques liés à l’industrie du phosphate, le festival se positionne comme un levier de transformation sociale et culturelle.

Gabès située dans le Sud-est tunisien et confrontée à des défis environnementaux liés à l’industrie phosphate, trouve dans ce festival un exutoire pour repenser ses problématiques et insuffler un nouveau souffle créatif grâce à l’art.

L’ouverture vers le Sud et l’implication des associations culturelles et environnementales renforcent cette dynamique de transformation locale, illustrant la capacité de l’image à susciter des prises de conscience et à favoriser des synergies régionales durables.

