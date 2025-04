Le film Aicha de Mehdi M. Barsaoui remporte trois prix au Festival du film arabe de Zurich 2025

Le film Aicha de Mehdi M. Barsaoui remporte trois prix au Festival du film arabe de Zurich. Le long-métrage tunisien a raflé les prix du Meilleur Film, du Meilleur Réalisateur et le Prix du Public lors de la 7ème édition du Festival Suisse qui s’est déroulé du 2 au 6 avril 2025. Le festival du film arabe de Zurich est organisé tous les deux ans par l’association IAFFZ.

La Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse a salué cette belle victoire pour le cinéma tunisien en Suisse et le succès remarquable du film “Aicha”, “porteur d’une voix tunisienne forte et authentique, qui s’est frayé un chemin jusqu’à la scène suisse pour briller au cœur d’un festival célébrant la richesse du cinéma arabe”.

La brillante actrice tunisienne Fatma Sfar était présente à Zurich pour recevoir ce prix prestigieux, illustrant ainsi le rayonnement de la culture tunisienne au sein de la scène artistique suisse”, a indiqué la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse.

“Aicha” est le deuxième long-métrage de Mehdi M. Barsaoui, produit en 2003. C’est une coproduction entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie saoudite et le Qatar. Il est porté par un casting tunisien composé de Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

Aicha a été nommé sacré meilleur film méditerranéen à la Mostra de venise 2024 et ce toutes sections confondues et a remporté le prix du meilleur montage aux JCC 2024.

Ce thriller tunisien tisse son histoire autour d’un fait divers qui a bouleversé la Tunisie en 2019, celui d’un jeune homme qui meurt lors d’un accident tragique dans un hôtel à Tunis. La victime serait décédée à la suite d’une intervention musclée des agents de sécurité de la place, alors que la raison de la mort évoquée durant l’investigation policière serait un banal accident…

