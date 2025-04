Match EST vs Mamelodi Sundowns : où regarder le match de quart de finales retour du 8 avril 2025?

Le Match EST vs Mamelodi Sundowns se déroule mardi 08 avril 2025 dans le cadre des quarts-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football. L’Espérance de Tunis affronte Mamelodi Sundowns à partir de 20h sur la pelouse du stade Hammadi Agrebi de Radès.

L’Espérance de Tunis tentera de décrocher son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique. L’entraineur Maher Kanzari motivera les sang et or qui seront boostés par la ferveur du public espérantiste afin de faire la différence à domicile.

Vous pouvez regarder Match EST vs Mamelodi Sundowns en direct live sur la chaine Al Watania 1 terrestre, beIN Sports ar 4 et Sport TV 2. Le streaming du match Espérance de Tunis vs Mamelodi Sundowns est accessible sur beinsport.

