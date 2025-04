Salon des Universités Britanniques 2025 “Hello UK!” à Tunis et Sousse

Le salon des Universités Britanniques 2025 “Hello UK!” , constitue une rencontre académique inédite entre les futurs étudiants tunisiens et les représentants officiels des meilleures universités d’Angleterre à Tunis et à Sousse.

Destiné aux étudiants et bacheliers qui désirent poursuivre leurs études en anglais, dans plusieurs villes du Royaume-Uni, le salon se tiendra le 12 avril à Sousse l’hôtel Iberostar Diar El Andalous, et à Tunis le 13 avril 2025 à l’hôtel Novotel.

L’événement « Hello UK » organisé par EF Education First, leader mondial des études à l’étranger représente une occasion exceptionnelle pour les participants de rencontrer directement des représentants d’institutions prestigieuses, de découvrir les multiples opportunités académiques et d’obtenir des réponses à toutes leurs questions concernant la vie étudiante au Royaume-Uni.

Destiné à accompagner les jeunes dans leur projet d’études supérieures au Royaume-Uni, cet événement s’adresse aux bacheliers, étudiants en licence ou master, jeunes professionnels et familles. Sur place, les visiteurs pourront :

– Obtenir une admission universitaire immédiate ;

– Explorer des programmes de bourses partielles pour financer leurs études ;

– Participer à des ateliers interactifs : évaluation d’anglais avec certificat immédiat, simulation de campus en réalité virtuelle, et bien plus ;

– Bénéficier de conseils personnalisés sur des sujets essentiels tels que les visas étudiants, le logement, les filières disponibles et les frais de scolarité.

Un espace spécialement dédié aux parents leur permettra d’obtenir des informations pratiques et des conseils sur la manière d’accompagner efficacement leurs enfants dans ce parcours académique à l’étranger.

Inscription à au salon Hello UK!

L’événement est entièrement gratuit, mais l’inscription préalable est requise pour y accéder. Inscrivez-vous dès maintenant via ce lien pour obtenir plus d’informations sur le déroulement des sessions et réserver votre place (dans la limite des places disponibles) via ce lien : Hello UK 2025.

Avec cette initiative, EF Tunisie réaffirme son rôle de facilitateur entre les jeunes talents tunisiens et les universités britanniques, en leur offrant une véritable passerelle vers un avenir académique enrichissant et international.

Tekiano avec communiqué