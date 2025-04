Erige Sehiri participe au Festival de Cannes 2025 avec son film Promis Le Ciel dans la section Un Certain Regard. Le nouveau long-métrage de la réalisatrice tunisienne participera avec 16 autres œuvres dans cette section du 78e édition du Festival international du film de Cannes, qui se tiendra du 16 au 24 mai 2025.

Le film Promis Le Ciel est le troisième long métrage de la réalisatrice, après le documentaire ‘La voie Normale’ et le long-métrage de fiction ‘Sous les figues’. Ce dernier a représenté la Tunisie aux Oscars et a été sélectionné en 2022 à la Quinzaine des réalisateurs et qui remporté le Bayard d’Or au 37e Festival international du film francophone de Namur, en Belgique, en plus de plusieurs autres prix.

