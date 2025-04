JCI Sfax propose un programme culturel sous le thème “Patrimoine et Environnement” du 13 avril au 18 mai 2025. Cette manifestation culturelle et ludique consiste en une série d’événements prévus dans des lieux emblématiques de la ville de Sfax, mêlant ateliers, débats, spectacles et expositions.

Dans une démarche alliant nature et patrimoine architectural pour un avenir plus durable, les visiteurs sont invités à participer à une série d’événements uniques informe la Jeune Chambre Internationale JCI Sfax.

Dimanche 13 avril 2025, marque le lancement des activités avec une journée, entièrement dédiée aux enfants, mêlera ateliers d’éveil musical, exploration ludique de Borj Kallel et initiation au patrimoine naturel.

Les jeunes participants auront également l’occasion de découvrir Borj Kammoun à bord d’un bus pédagogique, où des jeux et des activités interactives les attendent.

Place à la réflexion et à l’échange collectif, vendredi 25 avril 2025 avec une table ronde réunira experts, citoyens et acteurs associatifs autour de la valorisation des Jnens – ces jardins urbains typiques – et des perspectives qu’offre l’économie circulaire.

Dimanche 11 mai, les sens seront à l’honneur lors d’un voyage sensoriel célébrant les produits locaux et floraux de la région. Démonstrations culinaires, dégustations parfumées et instants de partage ponctueront cette journée placée sous le signe de la nature et de la créativité.

Puis, du 15 au 18 mai, un salon de l’artisanat et du terroir mettra en lumière le savoir-faire local à travers des stands, des animations et des rencontres. L’événement se clôturera par un impressionnant spectacle d’échecs humain en plein air.

