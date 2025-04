Le cancer du col de l’utérus en Tunisie et la troisième cause de mortalité par cancer chez les femmes le troisième cancer le plus fréquent. En 2022, ce type de cancer a causé le décès de 210 femmes sur un total de 414 cas enregistrés, selon les données du ministère de la Santé tunisien.

Le ministère de la santé a précisé qu’en Tunisie, plus d’une femme est diagnostiquée chaque jour avec ce cancer, soit plus de 400 cas par an. Il a aussi souligné que 95 % des cas sont dus au virus du papillome humain (HPV).

La stratégie nationale d’élimination du cancer du col de l’utérus adoptée par le ministère vise à vacciner 90 % des filles âgées de 15 ans contre le HPV d’ici 2030, à atteindre un taux de dépistage de 70 % chez les femmes à partir de 30 ans, et à soigner 90 % des femmes atteintes de ce cancer.

La Tunisie a lancé en avril 2025, une campagne de vaccination à dose unique contre le HPV pour les filles de 12 ans, dans le cadre du calendrier national de vaccination.

À partir de 2026, ce vVsera administré en même temps que les vaccins contre la polio, le tétanos et la diphtérie.

Tekiano avec TAP