Carnaval Yasmine Hammamet : 10ème édition sous le signe de La Joie de Vivre 

Le Carnaval Yasmine Hammamet se déroule dansa sa 10ème édition dans la ville touristique de Hammamet Sud sous le signe de La Joie de Vivre les 12 et 13 avril 2025, marquant le lancement officiel de la saison touristique 2025.

Cet événement haut en couleurs sera marqué par la participation exceptionnelle de plus de 400 artistes internationaux venus de 10 pays et près de 350 artistes tunisiens, accompagnés de 3 chars géants, de marionnettes spectaculaires et de nombreuses autres surprises.

Le programme du Carnaval Yasmine Hammamet 2025 est comme suit :

– Samedi 12 avril 2025 à partir de 17h : La Grande Parade de la Médina Yasmine Hammamet vers la Marina (aller-retour).

– Dimanche 13 avril 2025 à partir de 17h : La Petite Parade de la Médina vers l’Hôtel Mehari (aller-retour).

Plus de 40 000 visiteurs, tunisiens et étrangers, sont attendus pour profiter d’un programme riche et varié à Yasmine Hammamet.

